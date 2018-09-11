Украина усилил морскую группировку на Азовском море двумя бронекатерами

Бронекатера «Лубны» и «Кременчуг» приступили к патрулированию акватории Азовского моря. Эти военные суда должны усилить украинскую морскую группировку в этом регионе, где Россия продолжает бесчинствовать.

Бронекатера «Лубны» и «Кременчуг» вышли на службу в акватории Бердянского порта для недопущения незаконных остановок судов страной-агрессором. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в Фейсбуке.

«С целью усиления военного присутствия ВМС Украины в акватории Азовского моря и недопущения незаконных остановок судов со стороны страны-агрессора, направляющихся в Мариупольский и Бердянский торговые порты, в Бердянском МТП был спущен на воду первый бронекатер ВМСУ в Азовском море «Лубны», – написал он.

І ще декілька хороших новин на сьогодні)Вчора, на виконання доручення Президента України, за неодноразовими зверненнями… Опубліковано Юрієм Лавренюком Понеділок, 10 вересня 2018 р.

Замминистра добавил, что с 7 часов утра вторника два бронекатера «Лубны» и «Кременчуг» несут службу в акватории Бердянского морского порта.

Напомним, 6 сентября на заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение усилить военно-морское присутствие в Азовском море. Это связано с агрессивными действиями Российской Федерации. Об этом по итогам заседания сообщала пресс-служба СНБО.

«СНБО Украины утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. В частности речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерной группы ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и др.», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Кабинету Министров поручено безотлагательно принять Морскую доктрину и усовершенствовать нормативно-правовую базу защиты национальных интересов в акваториях Азовского и Черного морей, отработать общую позицию Украины с международными партнерами по противодействию техногенной катастрофе, которая произошла на севере аннексированного Россией Крыма и обеспечить меры противодействия ее распространению на южную часть материковой Украины.

В 2018 году Россия начала массово задерживать суда, которые следуют в/из украинских портов на Азовском море, для досмотра. Госпогранслужба считает это методом экономического давления. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что это начало военно-экономической блокады Азовского побережья.

«Украинско-Российское обозрение»