Из-за голодовки Сенцов с трудом встает с постели

Состояние здоровья политузника Сенцова остается крайне тяжелым, голодовка приводит к необратимым изменениям сердечнососудистой системы и внутренних органов.

В связи со 120-дневным голоданием здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова претерпело необратимых изменений, сейчас режиссеру трудно вставать с постели. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе агентству «Associated Press».

По словам адвоката, Сенцов становится все слабее, его состояние постоянно ухудшается, что приводит к «необратимым изменениям, влияющим на сердечнососудистую систему, почки и печень».

«Его состояние ухудшается, несмотря на поддерживающую терапию в виде питательной смеси, которую Сенцов получает в колонии», – сказал Динзе.

Как сообщалось, 10 сентября сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что политзаключенный Кремля написал завещание на свое творчество в случае смерти.Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан в Facebook.

Cенцов написал ей письмо. В нем он рассказал, что уже не верит в то, что он скоро выйдет из российской тюрьмы.

«То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое. Но это не значит, что я расклеился или собираюсь сниматься (видимо, с голодовки – прим.). Я не сдался в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории», – цитирует Каплан слова Сенцова.

Пока Москалькова, ФСИН и прочие из РФ говорят о пользе голодания, что состояние Сенцова не ухудшилось и вообще все… Опубліковано Натал'єю Каплан Понеділок, 10 вересня 2018 р.

Кроме того, он написал о состоянии своего здоровья.

«Состояние у меня примерно такое же: стабильно-хреновое, ко всем старым спецэффектам теперь еще добавилась гипоксия – это нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге. Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма. Вот я какой стал продвинутый в медицине!» – рассказал Сенцов.

По ее словам, Олег добавил, что «постарается держаться, хотя живет сейчас просто по инерции».

«И да, он написал завещание на свое творчество в случае смерти, и это сильно пугает», – отмечает Каплан.

Олег Сенцов, задержанный еще в мае 2014 года, 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских политзаключенных.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке теракта.

Сенцова удерживают в российской колонии «Белый медведь» за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

В июне этого года уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой несколько раз отказали во встрече с Сенцовым.

15 августа Комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе отклонила два ходатайства о помиловании Сенцова.

В Кремле продолжают настаивать, что Сенцов должен просить о помиловании сам.

7 сентября российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинский политзаключенный Олег Сенцов снова отказался от госпитализации в больницу на полуострове Ямал.

«Associated Press»