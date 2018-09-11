На Херсонщине спасатели и медики борются с последствиями химических выбросов «Титана»

В результате химических выбросов завод «Титан» в оккупированном Крыму заражению подверглась примыкающая территория Херсонской области. Работу по ликвидации последствий заражения проводит МЧС, с пострадавшим населением и пограничниками работают медики.

11 сентября в связи с химическими выбросами на заводе «Крымский титан» на границе с оккупированным полуостровом работает три бригады медиков. Об этом в Twitter сообщает Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

«11.09 вблизи админграницы работает 3 бригады медиков: 5 врачей из Херсонской детской областной клинической больницы (пульмонолог, 2 педиатра, 2 семейных врача-терапевта)», – говорится в сообщении.

Оновлення #КримськийТитан

11. 09 поблизу адмінмежі працює 3 лікарські бригади:5 лікарів з Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні: пульмонолог, 2 педіатри, 2 сімейних лікаря-терапевта.

Сьогодні медики працюють у трьох селах: Привілля, Максима Горького та Бабенківка Перша. — МТОТ (@mtot_gov_ua) September 11, 2018

Отмечается, что 11 сентября медики работают в трех селах: Приволье, Максима Горького и Бабенковка Первая.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Херсонской области сообщила, что спасатели продолжают очищать дороги области от химических веществ, уже очищено 234 км.

Также спасатели проводят дегазацию территории – открытых участков и крыш зданий, дорог в населенных пунктах Преображенка и Каланчак.

Пункты помощи населению работают вблизи КПВВ «Каланчак» и «Чаплинка».

10 сентября химико-радиометрическая лаборатория Межрегионального центра быстрого реагирования провела химическую разведку в с. Преображенка и пгт. Каланчак.

«По результатам экспресс анализа превышения уровня опасных веществ не обнаружено», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Армянске произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу. Из-за него образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев.

Украинские пограничники неподалеку от КПВВ «Чаплинка» зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе. Военнослужащие, которые патрулируют админграницу с Крымом в Херсонской области, жаловались на головную боль, тошноту, першение во рту.

Крымский правозащитник Абдурешит Джеппаров сообщил, что от выбросов завода «Крымский титан» в оккупированном Армянске пострадали фермерские угодья, в частности, виноградники.

4 сентября оккупанты решили прекратить на две недели работу завода «Титан» в Армянске. Так называемый «глава республики» Сергей Аксенов также решил отправить из города всех детей школьного и дошкольного возраста. Оккупанты объяснили, что в городе превышена норма концентрация сернистого ангидрида.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в учреждения ООН с призывом обратить внимание на резкое ухудшение экологической ситуации в оккупированном РФ Крыму.

В Минобороны Украины заявляли, что выброс химических веществ на территории оккупированного Крыма случился из-за военных Вооруженных сил России, которые на учениях обстреляли отстойники отходов титанового и содового заводов.

Замминистра экологии и природных ресурсов Украины Виктор Вакараш заявил, что причиной негативного влияния крымского завода «Титан» на окружающую среду и здоровье людей являются ежедневные выбросы в атмосферу, а не кислотный накопитель, как сообщалось ранее.

По данным ГПСУ, после химического выброса на заводе «Титан» в Армянске за медицинской помощью обратился 61 украинский пограничник.

8 сентября в МинТОТ сообщили, что случаев химического отравления среди населения Херсонской области не зафиксировано, потребности в эвакуации населения нет.

В прокуратуре АР Крым сообщили, что по факту загрязнения воздуха в Крыму и Херсонской области начато уголовное производство.

9 сентября сообщалось, что 45 человек выехали из Крыма на Херсонщину за медпомощью.

МТОТ Украины