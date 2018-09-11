Россия обвиняет Украину в «геноциде крымчан»

Россия осуществляет мощную информационную атаку против Украины, направленную обыгрывание в информационном поле экологических проблем оккупированного Крыма.

По данным группы «Информационное Сопротивление», в настоящее время ФСБ РФ осуществляет масштабную информационную спецоперацию против Украины в контексте событий в Армянске (оккупированный Крым). Об этом пишет на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное Сопротивление», народный депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Тымчук.

В частности, целью спецоперации является распространение через росСМИ и соцсети информации о проблематике перекрытия украинской властью Северо-Крымского канала, как главной причины техногенной катастрофы на ЗАО «Ukrainian Chemical Products» («UCP», г. Армянск, ранее — ЗАО «Крымский титан»). При этом отмечается, что альтернатива для заполнения водой кислотонакопителя завода, кроме варианта ее подачи через канал с материковой территории Украины, отсутствует.

Относительно «геноцида крымчан» со стороны УкраиныПо данным группы ИС, в настоящее время ФСБ РФ осуществляет… Опубліковано Dmitry Tymchuk Понеділок, 10 вересня 2018 р.

В общедоступных ресурсах навязывается манипулятивное мнение, что река Днепр не является «украинской собственностью», поскольку берет начало на территории Российской Федерации, в связи с чем выдвигается требование в сжатые сроки принять меры по открытию Северо-Крымского канала. В противном случае, «возмущенное местное население» вместе с жителями близлежащих районов Херсонской области якобы может самостоятельно разблокировать дамбу на канале.

При этом замалчиваются существенные экологические проблемы «Ukrainian Chemical Products» — прежде всего, сознательное ведение производственной деятельности в условиях явной нехватки водных ресурсов, исходя из позиции, что мощности предприятия якобы в состоянии обойтись местными источниками воды.

Месседжи, реализуемые в ходе спецоперации: регион в критическом состоянии, население Крымского полуострова задыхается, уничтожается сельское хозяйство, полуостров настигла экологическая катастрофа, и т.д., а главным виновником является Украина, которая проводит политику «геноцида крымчан», перекрыв подачу воды в оккупированный Крым.

Анализ полученных данных свидетельствует о дальнейшей возможности попытки спецслужб РФ на фоне техногенного бедствия дестабилизировать обстановку вокруг «UCP» путем организации в Херсонской области «стихийных митингов недовольных экологической ситуацией местных жителей» с требованиями разблокировать дамбу на Северо-Крымском канале и восстановить водоснабжение полуострова.

Данными действиями Москва пытается «перебить» в информпространстве любые напоминания о нормах международного права, в соответствии с которыми страна-оккупант несет полную ответственность за обеспечение жизнедеятельности оккупированных территорий.

Дмитрий Тымчук, Facebook