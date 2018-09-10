В Украине больше всего ностальгируют по СССР на Донбассе

Больше половины жителей Донбасса испытывают ностальгию по СССР. А в целом по Украине почти половин жителей считают, что жизнь в СССР был лучше. При этом российскую политику в Украине поддерживает не более пятой части населения.

Ностальгия по советскому периоду характерна для большой части граждан Украины, особенно на Востоке и Юге. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного «Кальмиусской группой» в партнерстве с компанией «GfK Ukraine» и опубликованного на сайте «Украинской Правды».

Исследование проводилось с 4 по 20 июня 2018 года во всех областях Украины за исключением неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.

Методом телефонного интервью со звонками на случайные мобильные номера было опрошено 1966 респондентов, из них 540 – из Донецкой и Луганской областей (территории, подконтрольные украинскому правительству).

Максимальная погрешность составляет: для Украины – не более 2,5%, для Донецкой и Луганской областей – не более 4,9%.

43% населения в целом и 51% жителей Донбасса считают, что их жизнь или жизнь их семей в советские времена была лучше, не согласны с этим 42% и 31% соответственно.

В целом чуть больше 50% опрошенных на Донбассе, Востоке и Юге Украины считают, что жизнь в советский период была лучше.

В Центре почти равное количество тех, кто считает, что жизнь до 1991 года была лучше, и тех, кто так не считает (42% против 43%).

Только на Западе количество граждан, считающих, что сейчас жизнь их семей лучше, чем была в советский период, ощутимо превышает количество тех, кто так не считает (54% против 31%).

Отмечается, что по всем регионам достаточно большое количество людей не определилось с ответом (от 15% до 18%).

Каждый четвертый в целом в Украине (25%) и каждый третий на Донбассе в частности (36%) хотели бы, чтобы Советский Союз возродился, и Украина была его частью, а 68% и 51%, соответственно, не хотели бы, чтобы это произошло.

Впрочем, социологи отмечают, что, несмотря на такие оценки советского периода, идея независимости Украины имеет поддержку абсолютного большинства граждан по всем регионам.

49% населения в целом и 37% жителей Донбасса полностью или скорее поддерживают декоммунизацию в Украине. Треть населения Украины (34%) и около половины населения Донбасса (46%) – не поддерживают.

Самыми распространенными причинами неподдержки декоммунизации назвали уважение к советскому прошлому и уверенность в том, что существуют более насущные проблемы, чем декоммунизация.

Следует отметить, что данные социологического исследования свидетельствуют, что российскую политику в Украине поддерживают не более одной пятой граждан. На Западе Украины российскую политику поддерживают – около 19%, при этом полностью поддерживают – около 12%. В тоже время на Востоке Украины полностью поддерживают российскую политику не более 7%, на Донбассе не более 9%.

«Кальмиусская группа»