Роскомнадзор внес сайт «Украинско-Российского обозрения» в число экстремистских ресурсов

Соответствующее уведомление было получено редакцией агентства по электронной почте. Причиной блокировки стало «экстремистское содержание» одного из опубликованных материалов.

Роскомнадзор уведомил редакцию «Украинско-Российского обозрения» о блокировке сайта из-за ранее опубликованного материал, расцененного ведомством, как экстремистский.

«Направляется уведомление о внесении в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» следующего указателя страницы сайта в сети «Интернет»: https://politua.org/2017/10/30/28166/#top», – говорится в уведомление.

По указанному адресу в октябре прошлого год, редакцией «Гуляй Поле» была опубликован статья московского журналиста и политолога Андрея Латынина «Призыв в Крыму как способ нейтрализации крымских татар», в которой рассказывается о грубых нарушения прав человека оккупационными властями украинского полуострова. Особое место в статье занимают вопросы репрессий в отношение крымскотатарской молодежи, призывного возраст, с использованием российского федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

В статье Латынина отмечалось, что российская власть также делает ставку на массовый призыв в ряды российской армии крымскотатарской молодежи – их хотят направлять для прохождения срочной службы на континентальную часть России. А тех, кто будет уклоняться от призыва, планируется привлекать к уголовной ответственности, приговаривать к лишению свободы и направлять в места отбывания наказаний – и также на континентальную часть России.

«Так власти России выполняет две свои приоритетные задачи: первая — осуществляет призыв на срочную службу крымчан. А вторая – «законный способ» существенно уменьшить количество социально активной крымскотатарской молодежи, чтобы исключить ее из социально-политической жизни оккупированного полуострова, особенно протестных акций», – подчеркивается в стаатье.

Приведены были в опубликованном материале и способы законного сопротивления оккупационным властям, преследующим крымскую молодежь за уклонения от призыва в российскую армию. В частности, согласно международному законодательству (статье 51 Женевской конвенции ООН), граждане оккупированных территорий не подлежат призыву в армию страны-оккупанта. Исходя из этого, крымские призывники могут спокойно подавать иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В тоже время редакция «Украинско-Российского обозрения» не ознакомлена с текстом судебного решения, по которому указанную статью Латынина признали «экстремистским» материалом.

Решение за номером 2-1116/2018 о признание статьи Андрея Латынина «экстремистским материалом» было вынесено судьей «Евпаторийского городского суда» Антониной Лантратовой 24 мая 2018 года. Сам текст решения в открытом доступе отсутствует, в российских базах данных судебных актов текста документа с таким номером нет. Известно, что иск подвал заместитель прокурора 65-й военной прокуратуры гарнизона Черноморского флота – это российская оккупационная воинская часть 32015 расположенная по адресу: город Евпатория, улица Братьев Буслаевых, дом 15.

Роскомндзор требует, чтобы в течение суток с момента получения настоящего уведомления «владельцем сайта или провайдером в сети «Интернет» незамедлительно должна быть удалена информация, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

В этих обстоятельствах редакция «Украинско-Российского обозрения» считает, что вынесение такого решения со стороны российского «судебного» органа на оккупированной украинской территории не имеет юридической силы. Указанная в уведомлении Роскомнадзора статья не будет удалена, так как содержит правдивую и объективную информацию по нарушениям прав человека российскими оккупационными властями в Крыму.

«Украинско-Российское обозрение»