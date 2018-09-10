На границе с Россией гражданские лица пытались сорвать работу пограничного пункта пропуска

Группа гражданских лиц пыталась сорвать работу пограничного пункта пропуска «Гоптовка» на границе с Россией. Все участники акции были задержаны и переданы полиции.

Группа гражданских лиц в пункте пропуска «Гоптовка» на границе с Россией попыталась попасть в служебное помещение Государственной пограничной службы и блокировать работу пограничников. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Происшествие случилось в ночь на 10 сентября.

За несколько часов до этого в пункт пропуска на выезд из Украины прибыли 2 автомобиля «Фольксваген» польской регистрации под управлением граждан Украины.

«Пройдя все виды контроля, уже на выезде из пункта пропуска, водители автомобилей решили самостоятельно изменить полосу движения и проследовать в обратном направлении», – отметили в ГПСУ.

Мужчины вели себя агрессивно и не выполняли требования пограничников, поэтому их задержали за неповиновение распоряжению работника ГПСУ.

Сообщается, что после этого в пункт пропуска прибыли несколько десятков гражданских лиц, требовали, чтобы им предоставили возможность встретиться с задержанными, попытались попасть в служебные помещения и блокировать работу пограничников.

Отмечается, что во время провокации на пункте пропуска гражданские проводили несанкционированную видеосъемку, якобы для дискредитации пограничников.

В ведомстве добавили, что сообщили о происшествии представителям полиции.

«После проведения беседы и разъяснения ситуации, часть граждан оставила пункт пропуска, других передали представителям Национальной полиции», – говорится в пограничной службе.

По данному факту в полицию пограничники направили сообщение о совершении правонарушения по ст. 342 УК за сопротивление представителю правоохранительного органа.

ГПСУ