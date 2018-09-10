Россия торпедирует Минск, – Портников

Смерть донецкой марионетки Александра Захарченко оказалась чрезвычайно удобным событием для его российских хозяев. Теперь они считают, что у них развязаны руки…

Потому что после устранения Захарченко появилась не просто возможность замены окончательно проворовавшегося «руководства ДНР», но и возможность очередной проверки западных партнеров и Украины на готовность соглашаться с любыми выходками Кремля. Об этом пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Пока Захарченко был жив, не было никакой возможности обосновать необходимость проведения «выборов» на оккупированных территориях. «Глава республики» уже есть, он же поставил свою подпись в Минске, давайте исполнять соглашения и уже потом проводить выборы так, как в этих соглашениях написано – по закону Украины.

Но смерть Захарченко позволила говорить о необходимости легитимизации «нового руководства» республики. Так называемый «народный совет ДНР» не просто устроил на оккупированной территории очередной переворотик и передал власть от соратников Захарченко его конкуренту Денису Пушилину. Он еще и назначил выборы «руководства ДНР».

Это и есть самое настоящее нарушение Минских соглашений – причем не нарушение бездействием, а нарушение прямым действием. Если выборы нового «руководства» так называемых народных республик состоятся, Россия фактически выйдет из Минских соглашений.

Но при этом, разумеется, ее представители будут говорить об уважении к этим соглашениям, о том, что только они гарантируют установление мира на Донбассе и альтернативы им нет. И то, что это Украина, а не Россия не выполняет Минские соглашения, тоже будут говорить.

Так вот, это и есть самая настоящая российская провокация. Сергей Лавров может утверждать, что после ликвидации Захарченко, которая с высокой долей вероятности осуществлена российскими чекистами, встречаться в «нормандском формате» кощунственно.

«Народный совет ДНР» может назначать незаконные «выборы». А в Париже, Берлине и Киеве должны делать вид, что ничего не происходит. Что Минские соглашения действуют, что Москва их не растоптала. И что их нужно исполнять в одностороннем порядке. И мечтать о том, что Путин согласится на миротворцев ООН – почему бы и не помечтать?

Нужно набраться смелости и сказать себе, что если Москву не удастся заставить отказаться от проведения фейковых «выборов» на Донбассе, значит, никаких Минских соглашений больше нет. А есть территория, фактически оккупированная и аннексированная Россией. И для преодоления последствий этой оккупации нужно будет искать новые правовые механизмы – но уже тогда, когда у Кремля возникнет реальная заинтересованность в прекращении оккупации.

Виталий Портников, «Espreso.TV»