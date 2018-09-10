Гражданская война в Сирии или прелюдия третьей мировой?

Второй раз за год США и Россия подошли к возможности военной конфронтации. Россия готовит «кровавую баню» в Идлибе. Выходит, что третья мировая – не за горами?

Начало широкомасштабной военной операции по захвату силами Асада провинции Идлиб, последней неподконтрольной режиму территории (за исключением районов, подчиняющихся курдским формированиям), – вопрос дней, если не часов. Об этом пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц.

Благодаря тому, что иранские организаторы саммита Путина, Рухани и Эрдогана в Тегеране вели прямую трансляцию дискуссий трех лидеров, весь мир мог видеть, что российский президент отверг все предложения об объявлении перемирия. В ответ на предупреждения главы турецкого государства, что грядущая «кровавая баня» в Идлибе обернется гигантским потоком беженцев, Владимир Путин заявил: «Законное сирийское правительство имеет право поставить под свой контроль всю территорию страны».

Последние несколько дней российская авиация постоянно бомбит территорию этой страны. Налицо стремление победно закончить сирийскую историю, не обращая внимания на сопутствующий ущерб, который в данном случае составит тысячи (если не десятки тысяч) жизней мирных жителей. При этом очевидно, что наступающая сторона не будет иметь численного превосходства.

Ведь в ходе военных действий в других районах, в Идлиб по соглашению последовательно свозили из окруженных городов как боевиков террористических организаций, так и бойцов оппозиционных сил. По данным Пентагона, их сейчас около 30 тысяч. Некоторые российские комментаторы намекают, что подразделения морской пехоты и сил специальных операций РФ, участвовавшие в широкомасштабных маневрах вблизи сирийских берегов, могут задержаться для участия во взятии Идлиба. Как и почти три десятка кораблей российских ВМФ, вооруженных крылатыми ракетами.

При отсутствии подавляющего превосходства в силах и средствах воинство Асада будет обречено использовать отравляющие вещества, прежде всего хлор. По данным американской газеты The Wall Street Journal, диктатор уже дал разрешение на применение ОВ. Американцы, в свою очередь, предупредили, что возмездие последует незамедлительно.

В полном соответствии с «доктриной Герасимова» (эта концепция, получившая имя начальника российского Генерального штаба, предполагает постоянное ведение информационной войны) российские спецы по пропаганде приступили к противодействию. Сначала объявили, что это вовсе не Асад, а иностранные разведки и их сирийские наймиты готовят специальную провокацию, чтобы обвинить официальный Дамаск в использовании отравляющих веществ.

Чуть позже российское военное ведомство вознамерилось предвосхитить действия США, которые, стараясь придерживаться совместного протокола, всякий раз сообщают о возможных целях авиаударов. Минобороны России сообщило Вашингтону о намерении атаковать террористов в провинции Хама, – как раз в том районе, где находится главная американская авиабаза. В завершение американских военных обвинили еще и в применении боеприпасов, начиненных фосфором.

Более-менее очевидно, что все это – не что иное, как попытка запугать американцев возможностью непосредственной военной конфронтации с Москвой. Они действительно не хотят, чтобы из-за военных действий в Сирии началась Третья мировая война. И российские начальники довольно успешно этим воспользовались в апреле, когда Вашингтон пытался наказать Асада за использование ОВ.

Заявление начальника российского Генштаба о готовности атаковать носители крылатых ракет (то есть, корабли и самолеты США), если в результате ударов будут подвергаться опасности жизни военнослужащих РФ, видимо, произвело впечатление. Россия, судя по всему, была заблаговременно предупреждена о предполагаемых целях атаки.

В результате Москве удалось представить атаку как совершенно неудачную. Сначала заявили, что допотопная сирийская система ПВО самостоятельно, без российского участия, перехватила большую часть «Томагавков». Потом, забыв, видимо, о первоначальной версии, министр обороны Сергей Шойгу похвастал: американские крылатые ракеты были перехвачены благодаря новейшим отечественным технологиям. Что предполагало участие российских военных в отражении атаки американских партнеров.

Вряд ли в Вашингтоне оставили все это без внимания. Не случайно та же WSJ пишет, что президент США Дональд Трамп пока не решил, какие именно действия властей Сирии и их союзников вызовут военный ответ и будут ли удары нацелены на российские или иранские вооруженные силы. Как пишет издание, во время недавнего обсуждения ситуации в Сирии Дональд Трамп пригрозил нанести «массивный удар» по позициям сирийский войск, если они устроят «массовую бойню» в Идлибе.

Таким образом, второй раз за год США и Россия подошли к возможности военной конфронтации. Может быть, обойдется и на сей раз. Но постепенно возможность такого конфликта становится все более обыденной для тех, кто планирует военные операции.

Александр Гольц, «Ежедневный Журнал»