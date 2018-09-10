Цена путинских кровавых авантюр для России

Войны – это дорого, и российский народ теперь начинает это понимать. Кремль ввязался в военные авантюры в Восточной Украине и Сирии, и хотя эти конфликты имеют ограниченные масштабы, остаётся лишь гадать, действительно ли Россия может себе их позволить.

Будучи 11-ой в мире по размерам экономики, Россия способна справиться с ними в краткосрочной перспективе. А вот долгосрочные перспективы – это совсем другой вопрос. По данным авторитетного Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), – пишет на страницах «Project Syndicate» шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд, – с 2008 по 2016 годы Россия увеличила военные расходы с 3,3% ВВП (что примерно соответствует нынешнему уровню США) до 5,3%.

Согласно официальным данным о бюджете российского правительства (удивительно, но они по-прежнему открыты), гражданские расходы в оккупированном Крыму составляют примерно $2 млрд в год. Публичные данные о расходах на присутствие в Восточной Украине отсутствуют, но можно уверенно предположить, что они примерно такие же. В этом случае Россия ежегодно тратит $4 млрд (0,3% ВВП) только на эти две операции.

Впрочем, помимо военных расходов Россия терпит убытки от упущенных торговых и инвестиционных возможностей, а также из-за эскалации санкций, которых вполне достаточно, чтобы обречь страну на экономическую стагнацию. И она будет продолжаться всё время, пока Россия не закончит свои войны. В июле 2014 года США и Евросоюз ввели санкции против российского финансового и нефтегазового сектора, а также против отрасли оборонных технологий, в ответ на военную агрессию России против украинского региона Донбасс. Пока что эти меры эффективны. В мировой финансовой системе царит доллар. А поскольку все операции с долларами проходят через американские банки, в конечном итоге они оказываются под юрисдикцией министерства финансов США. Тем самым, применяя финансовые санкции, США могут оставить Россию без иностранных инвестиций.

В августе 2015 года Международный валютный фонд подсчитал, что западные санкции сразу снизят реальный (с учётом инфляции) ВВП России на 1-1,5%. А в среднесрочной перспективе, по мнению МВФ, эти санкции «могут привести к кумулятивному снижению объёмов выпуска на 9% ВВП, поскольку сокращение накопленного капитала и трансферов технологий ослабят уже и так падающие темпы роста производительности».

Когда российским компаниям перекрыли доступ к долларам, у них не осталось иного выбора, кроме как погашать долги с приближающимся сроком выплаты. В результате общий внешний долг России снизился с $732 млрд в июне 2014 года до $519 млрд в декабре 2015 года. На этом уровне он с тех пор и находится.

Международные валютные резервы России также снизились с $510 млрд в конце 2013 года до минимального уровня $356 млрд в марте 2015 года. С тех пор они подросли обратно до $458 млрд, благодаря постоянному и значительному профициту счёта текущих операций. Впрочем, в период с 2015 по 2017 годы объём прямых иностранных инвестиций в Россию в среднем не превышал уровня 2% ВВП в год, что почти вдвое меньше уровня предыдущих лет. И речь идёт о снижении не просто инвестиций, но и импорта технологий.

Несмотря на всё эти проблемы, Россия сумела сохранить макроэкономическую стабильность и позитивный внешний баланс, однако она пережила небольшой спад в объёмах выпуска и серьёзный спад уровня жизни населения. За четыре года санкций – с 2014 по 2017 годы – реальные располагаемые доходы населения обвалились на 17%, а объём инвестиций сократился на 12%, хотя ВВП при этом снизился лишь на 0,5% за тот же период.

Между тем, Россия и Украина втянулись в эскалацию торговых санкций против друг друга. В результате, обороты двусторонней торговли рухнули на 80% в период 2012-2016 годов. Данная торговая война нанесла больше вреда Украине; однако Россия тоже потеряла значительный рынок для экспорта, а также главный источник импортируемого военного оборудования. Когда-то Украина была самым важным российским энергетическим клиентом, но с ноября 2015 года она полностью перестала импортировать природный газ из России.

Захват Россией активов в Крыму и Донбассе также привёл к серьёзным издержкам. Например, в соответствии с российско-украинским соглашением 1998 года о взаимной защите инвестиций, компании Украины подали уже, как минимум, восемь исков против Российской Федерации в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Один только украинский государственный энергогигант «Нафтогаз» и его подразделения требуют компенсации ущерба на сумму $7 млрд, а «Ощадбанк», «Приватбанк» и «Укрнафта» претендуют на компенсации в размере $1 млрд каждому. Один из этих исков, предъявленный группой украинских компаний, уже удовлетворён; остальные процессы, скорее всего, ждёт такой же исход. Тем самым, незаконная конфискация имущества Россией, по всей видимости, обойдётся ей, по крайней мере, в $10 млрд.

«Нафтогаз» также выиграл судебное разбирательство у российского энергогиганта «Газпрома». В феврале Стокгольмский арбитражный суд постановил, что «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд за ущерб, нанесённый нарушением заключённого ранее соглашения между этими двумя компаниями. С тех пор «Газпром» отказывается выплачивать эту сумму, на что «Нафтогаз» ответил арестом активов «Газпрома» за рубежом. Неуважение «Газпрома» к вердикту торгового арбитражного суда может ему реально очень дорого обойтись.

Поскольку на горизонте не видно перспектив урегулирования украинского конфликта, санкции, скорее всего, будут сохраняться длительное время. Санкции вообще имеют свойство долго сохраняться, потому что конфликты, которыми они были вызваны, обычно множатся и эволюционируют. Например, в апреле США ввели дополнительные санкции в ответ на вмешательство России в президентские выборы 2016 года в США.

Эти новые меры сильно ударили по российскому рублю и фондовому рынку. А сейчас Конгресс США готовит новый удар вслед за подозрительным саммитом Путина и Трампа в Хельсинки этим летом. Приняв в прошлом году закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», двухпартийная коалиция в Конгрессе вскоре одобрит ещё более суровый пакет санкций, которые, видимо, будут касаться суверенного долга России и государственных финансовых учреждений. Сама угроза расширения американских санкций уже потрясла российский рынок.

Годовые темпы роста экономики России застряли на анемичном уровне 1,5%, при этом гражданские, правовые и другие затраты, связанные с её военной агрессией, сейчас составляют, как минимум, 3-4% ВВП, или $45-60 млрд в год. Пока что Кремль справляется с ситуацией. Но рано или поздно эти накапливающиеся издержки приведут к серьёзным политическим последствиям.

Андерс Аслунд, «Project Syndicate»