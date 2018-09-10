Аспекты информационной войны: реальность и ее описание, между «зрадой» и «перемогой»

Мы живем в эпоху, когда есть разрыв между реальностью и тем, как ее воспринимают люди. И Украина – не исключение. С той лишь разницей, что в информационной войне против Украины активно участвует Москва.

В современном информационном мире трудно недооценить значение и влияние информации. Можно отметить, что любая информация искажает реальность, передает ее образ. Но важно понимать, что битва ведется уже не за самому информацию, а за способы подачи этой информации, т. е. за описание реальности и тут возникают нюансы. Об этом в своем видеоблоге на страницах «Крым.Реалии» рассказывает Павел Казрин.

Французы думают, что 23% их сограждан – мусульмане, хотя на самом деле лишь 8%. Итальянцы думают, что у них безработица на уровне 49%, хотя на самом деле 12. В США думают, что у них безработица 32%, а на самом деле около пяти.

Битва идет не за реальность. Битва идет за описание реальности. «Зрада» продается куда лучше, чем «перемога». По всему миру.

И наша страна – не исключение. С той лишь разницей, что в нашей стране в информационной войне активно участвует Москва. Конечно, в Украине куча проблем. Не стоит их недооценивать. Но и преувеличивать тоже не стоит.

Павел Казрин, «Крым.Реалии»