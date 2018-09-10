О загрязнении воздух ядовитыми веществами в северном Крыму

Один мой товарищ любит повторять: возможно я покажусь вам параноиком, но мне за это платят. Впрочем, параноиком быть быть, как бы уже и поздно, но что надо делать?

Действительно, работа эксперта, занимающегося проблематикой безопасности и международных отношений – быть немного параноиком. Я о ситуации с химическим загрязнением в северном Крыму, пишет на своей странице в Facebook экс-генконсул Украины в Стамбуле, глава правления «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко.

Интересно, что в прошлом году западные партнеры Украины пригласили меня в качестве одного из тренеров на стратегическую игру для руководителей силовых ведомств Украины.

Один мій товариш любить повторювати: можливо я видамся вам параноїком, але мені за це платять.Дійсно, робота експерта,… Опубліковано Bohdan Yaremenko П'ятниця, 7 вересня 2018 р.

По легенде игры участники должны были представлять Украину, Россию, США, ЕС и Молдову в гипотетической ситуации, когда в оккупированном Крыму происходит мощный выброс ядовитых радиоактивных веществ из ядерного реактора. Загрязнение достигает значительных территорий на юге Украины, где начинается паника, местами переходящая в беспорядки. После чего Россия вводит на юг Украины «миротворческий контингент» для стабилизации ситуации.

Если кто еще не понял, я сейчас говорю о ситуации в Армянске, где между прочим выбросы химических веществ на заводе Титан происходили и раньше, но никогда не были такими интенсивными как сейчас.

А еще я заметил, что химическое загрязнение произошло в тот момент, когда РФ начала активную информационную кампанию по обвинению противников Асада в подготовке к инсценировке химической атаки на территории Сирии.

И вот здесь нашему правительству вспомнить бы те тренинги, которые для него организуют мудрые партнерские правительства.

Реагирования на ситуацию временным перекрытием административной границы на въезд в Крым и успокаивающими призывами не паниковать и продолжить мониторинг ситуации, возможно, не совсем достаточно?

Особенно когда речь идет о территории, где мы ожидаем российского вторжения, и о местах проживания украинских граждан в вынужденной оккупации.

Почему бы не попробовать вести себя более активно?

Например, направить гуманитарный конвой в северный Крым? Или под объективами украинских телеканалов колонне ДСНС не попробовать войти в Крым для оказания помощи в ликвидации техногенной катастрофы и оказания помощи пострадавшему населению? Это же все-таки украинская земля и украинские люди?

Или если мы до сих пор боимся показывать, что наше – это наше, то где призывы к ООН или там Организации по запрещению химического оружия немедленно провести инспекции в Крыму и сообщить Украине о реальном положении дел? Или британский опыт хорош только, чтобы по телевизору смотреть и поддерживать британские выводы о злодеяниях русских? А самим что-то сделать?

Конечно, более активными должны быть и превентивные действия по помощи населению и на материковой Украине.

В плане реагирования украинской власти первые недели ситуации с химзагрязнением в Армянске стали новым «небольшим Азовом» – свидетельством полной инертности, непрофессионализма, некреативности.

Ни настроения, ни навыков бороться за украинский интерес у этой власти нет. Хочется парадов.

Богдан Яременко, Facebook