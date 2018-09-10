Кремлю остается только начать новую войну, – Яковина

Для отвлечения населения от назревших экономических и социально-политических проблем, на фоне крайней непопулярности правящей партии «Единая Россия» у кремлевского руководства не осталось никаких возможностей вернуть расположение электората.

Поразительно, что даже с фальсификациями, недопуском оппозиции к выборам и массовым арестами несогласных Единая Россия в многих регионах собрала менее 30 процентов. Об этом пишет на своей странице в Facebook Иван Яковина.

Никаких 80 или даже 60 больше нет. И не вернутся, так как нефтяного изобилия нулевых не будет больше.

Поразительно, что даже с фальсификациями, недопуском оппозиции к выборам и массовым арестами несогласных Единая Россия… Опубліковано Yakovina Ivan Неділя, 9 вересня 2018 р.

Когда в прошлый раз началось такое же падение, и уже ничего не помогало, чтобы его остановить, Путин устроил Крым.

Сейчас все вернулось к ситуации 2011-12-13 годов. Небыстрое, но неуклонное и ускоряющееся выгорание популярности.

Впереди – превращение в позднего Брежнева/Горбачева/Ельцина – всеми нелюбимого, презираемого и т. д.

Наверное, еще одну войну начнет. Других вариантов у него особо нет.

Напомним, что на фоне санкционного давления, экономических и общественно-политических проблем в России, Кремль сосредоточился на поиске внешнего врага.

Иван Яковина, Facebook