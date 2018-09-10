Жириновский избил протестующего на митинге против пенсионной реформы

Мужчина на акции выкрикивал оскорбления в адрес Жириновского. Сам депутат Госдумы Жириновский назвал избитого им – провокатором.

Российский депутат, лидер ЛДПР Владимир Жириновский на акции против повышения пенсионного возраста в Москве ударил человека. Видео инцидента на Пушкинской площади появилось в сети.

На кадрах видно, как один из участников акции кричит оскорбления в адрес политика, депутат в ответ бьет мужчину по лицу.

«Как дам в череп, ты будешь кровью истекать, скотина», – заявил Жириновский, бросаясь на мужчину.

Из толпы звучало «Подлец» и «Предатель!».

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Жириновский назвал побитого им человека провокатором.

«Он наглец. Я ему говорю: ты паспорт покажи, кто ты такой?! Пытается показать – и снова не показывает. То есть провокатор. Обязательно нужно его наказать, человек вел себя по-хамски и агрессивно, пытался перейти к физическим действиям и угрозам», – заявил политик.

Жириновский добавил, что займется этим вопросом на этой неделе.

Позже на пресс-конференции лидер ЛДПР сказал, что намерен внести на рассмотрение Госдумы законопроект о лишении свободы на 5 лет за любое оскорбление представителя власти.

«Участники акции сделали заявку якобы против пенсионной реформы, а там были одни крики: «Нам царь не нужен, и мы – власть». Хулиганы и шпана, которые оскорбляли президента, премьер-министра и депутата Госдумы. За оскорбление будут отвечать», – заявил Жириновский, цитирует «ТАСС».

«В ближайшие дни мы вносим в Уголовный кодекс РФ статью, как во всех европейских странах, 5 лет за любое оскорбление представителя власти. Человек 15 с Пушкинской площади мы посадим на 5 лет», – добавил он.

Власти Москвы отказались согласовывать акцию, объяснив это тем, что 9 сентября на Тверской и Охотном ряду были запланированы мероприятия ко Дню города. Но, по данным МВД, на «несогласованной акции» в центре Москвы собралось около 2 тысяч человек.

Лидер ЛДПР приехал на массовое мероприятие после того, как проголосовал на выборах мэра города.

По данным ОВД-Инфо, всего в разных регионах России а акциях задержали более тысячи человек. Задерживали даже детей.

«Украинско-Российское обозрение»