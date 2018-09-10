В Крыму оккупационные власти продолжают судилище над политузником Балухом

Политзаключенному Балуху снов было отказано в условно-досрочном освобождение из под стражи. Сам политузник на заседание суд отсутствовал.

Так называемый «Верховный Суд» Крыма не отменил предыдущее решение, которым украинском политзаключенному Владимиру Балуху отказали в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает «Крымская солидарность» в Facebook.

В понедельник подконтрольный Кремлю суд рассматривал апелляцию адвоката Ольги Динзе.

⚡АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ПО «ДЕЛУ ВЛАДИМИРА БАЛУХА»10 сентября в 9.00 в Верховном Суде Крыма назначено рассмотрение… Опубліковано Крымская солидарность Неділя, 9 вересня 2018 р.

Защитница Балуха просила отменить постановление, которым было прекращено производство об условно-досрочном освобождении активиста.

Самого крымчанина в суд не доставили, он участвовал по видеосвязи.

Однако позже, как сообщают активисты, он перебил прокурора, назвал заседание фарсом и отказался принимать в нем участие. Судья отключил видеосвязь.

В конце концов «суд» не удовлетворил требование защиты и оставил предыдущее решение без изменений.

13 июля в оккупированном Россией Симферополе «суд» прекратил производство об условно-досрочном освобождении Балуха.

В января 2018 года его приговорили к 3 годам и 5 месяцам. Официально – за хранение боеприпасов, неофициально – за то, что активист отказался убрать флаг Украины со двора собственного дома.

5 июля подконтрольный России «суд» Крыма признал Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил его к 5 годам лишения свободы и штрафу 10 000 рублей.

Активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел, то есть больший тюремный срок поглотил меньший.

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку. Позже он решил перейти на сухую голодовку.

Мать политзаключенного заявила, что не будет просить президента РФ Владимира Путина о помиловании сына.

«Крымская солидарность»