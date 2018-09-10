Украина получит от ЕС миллиард евро финнсовой помощи

На этой недели вице-президент Еврокомиссии Домбровскис приедет в Украину для подписания программы макрофинансовой помощи Украине.

Украина и Европейский Союз на этой неделе подпишут программу макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

С этой целью в Украину 13 сентября приедет вице-президент ЕК Валдим Домбровскис.

В рамках двухдневного визита он также проведет переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, и.о. министра финансов Украины Оксаной Маркаровой и примет участие в форуме Ялтинской европейской стратегии.

Это будет четвертая программа макрофинансовой помощи. Первые две были открыты в 2014-2015 годах, тогда Еврокомиссия выделила Украине 1,61 млрд евро. Еще 1,2 млрд евро Украина получила в рамках третьей программы в 2015 и 2017 годах. Последний третий транш так и не был получен из-за неспособности властей выполнить требования ЕС.

Напомним, новая программа макрофинансовой помощи предусматривает два платежа в течение 2,5 лет. Кредит призван поддерживать экономическую стабилизацию и программу структурных реформ, дополняя ресурсы, предоставляемые МВФ и другими донорами. Выделение макрофинансовой помощи привязано к выполнению программы Международного валютного фонда, миссия которого как раз находится в Киеве.

Первый транш европейской помощи в размере 500 млн евро возможен уже в сентябре при условии возобновления программы кредитной помощи от МВФ.

Пресс-служба Еврокомиссии