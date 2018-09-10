На митингах против пенсионной реформы в России задержали больше тысячи человек

Власти российских городов не согласовали проведения митингов против пенсионной реформы, проводимых правительством премьер-министр Медведева. В результате были проведены массовые задержание участников митингов.

В России 9 сентября во время митингов против пенсионной реформы задержали не менее 1018 человек. Об этом сообщает российский правозащитный портал «ОВД-Инфо».

По данным организации, больше всего задержанных в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (452 и 183 соответственно). В Краснодаре задержали 60 человек, в Омске и Москве – по 43.

Среди задержанных в Москве оппозиционер Марк Гальперин, участники Pussy Riot Вероника Никульшина и Петр Верзилов, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Власти Москвы, Санкт-Петербурга и большинства других городов акцию не согласовали.

Напомним, власти РФ намерены повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Против этой инициативы, по данным «Левада-центра», выступают 89% россиян.

Крупные акции протеста против спорной реформы начались в июле. Недовольство населения вынудило президента РФ Владимира Путина выступить с телеобращением к нации, в котором он объявил о смягчении первоначальных планов повышения пенсионного возраста и предоставления определенных гарантий и льгот некоторым группам населения.

«ОВД-Инфо»