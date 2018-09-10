ФСБ обвинило СБУ в подготовке совместного с боевиками «Исламского государства» теракта

ФСБ распространяет информацию о якобы готовившемся на территории России теракте, которые организовывали боевики «Исламского государства» при «поддержке СБУ и «Правого сектора».

Задержанный Федеральной службой безопасности член организации «Исламское государство» на допросе рассказал, что «Служба безопасности Украины помогала боевикам ИГ организовывать террористические акты в России». Об этом сообщает «Центр общественных связей ФСБ».

​«На территории Смоленской области задержан гражданин России Магомедов Меджид Габибулаевич, уроженец Дагестана, член организации «Исламское государство», который по заданию Службы безопасности Украины и руководителей «Правого сектора» планировал убийство одного из лидеров ополчения ДНР», — говорится в сообщении.

Напомним, что в России официально запрещена деятельность организаций «Исламское государство» и «Правый сектор».

«Центр общественных связей ФСБ»