Сотни россиян в Британии могут лишится «визы инвестора»

Состоятельные граждане России имеющие в Британии «визы инвесторов» могут получить проблемы с продолжение действия виз из-за санкций. Всего Лондон планирует пересмотреть несколько тысяч виз выданных российским гражданам с 2008 года.

Более 700 состоятельных россиян в Великобритании могут иметь проблемы с продолжением «визы инвестора», поскольку Лондон планирует сократить в стране влияние Кремля, которого обвиняют в организации отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Об этом сообщает издание «The Guardian» со ссылкой на источники в британском Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что Лондон намерен пересмотреть более 3000 инвестиционных виз, выданных с 2008 года россиянам и другим иностранцам.

Газета со ссылкой на источники пишет, что некоторые иностранцы, в том числе россияне, потеряют визы, если правительство найдет в них «доказательства серьезных финансовых нарушений».

«Именно поэтому в мае возникли проблемы с продлением визы у российского олигарха Романа Абрамовича, владельца английского футбольного клуба «Челси», – говорится в статье.

Рейчел Дэвис Тэка, представитель международной правозащитной организации Transparency International, поддержала новые меры.

«В течение 2008-2015 годов сотни граждан России, страны с высоким уровнем коррупции, получили визы инвесторов без надлежащей проверки капиталов», – подчеркнула она.

На прошлой неделе в британском парламенте призвали сделать визовый режим более удобным для простых россиян и более сложным для олигархов – на фоне обвинений против двух граждан России, подозреваемых в отравлении нервно-паралитическим веществом Новичок Сергея и Юлии Скрипалей.

Напомним, британские прокуроры 5 сентября назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов.

Премьер Британии Тереза ​​Мэй заявила, что россияне являются офицерами ГРУ – военной разведки РФ. Великобритания получила европейский ордер на арест россиян.

Позже в Лондоне заявили, что подозреваемых в отравлении в Солсбери россиян поймают и привлекут к уголовной ответственности, если они когда-нибудь выедут за пределы России.

«The Guardian»