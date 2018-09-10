Московские клир готовит переворот в Украине. Митрополит Онуфрий тайно летал к патриарху Кириллу

В тоже время, у самого Онуфрия решительно опровергают информацию, будто митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий летал в Москву через Гомель, чтобы получить указания от патриарха Кирилла на случай получения томоса Киевским патриархатом.

Прошедшую неделю митрополит русской церкви в Украине Онуфрий находился на Буковине. Он готовил свой клир и прихожан к сопротивлению, если Украине будет предоставлен Томос из Константинополя. В субботу стало известно, что патриарх Московский Кирилл срочно вызвал Онуфрия на встречу, сообщало издание «Час».

Субботним утром из эропорта Черновцов вылетел чартерный самолет, принадлежащий народному депутату Верховной Рады Вадиму Новинскому. На борту находился Онуфрий и еще 5 иерархов московского патриархата. По имеющимся данным, самолет направился в беларусский Гомель, с целью проведения тайной встречи Онуфрия с Кириллом, для получения указаний из Москвы на случай получения Киевским патриархатом томоса.

На борту с попами еще одно лицо летевшее инкогнито, возможно куратор церковных дел от ФСБ в Украине. Чтобы заметать следы, как борзые, самолет полел сначала в Киев в Жуляны. затем уже в Гомель и далее в Москву . И, вероятно, Онуфрий тайно посетил патриарха, где получил какие-то тайные указания и от ФСБ России.

Вместе с тем в московском патриархате официально отрицают визит митрополита Онуфрия в Москву. С таким заявлением выступил в субботу вечером замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, передает российский «Интерфакс».

«Осторожно, еще одна ложь! Блаженнейший митрополит Онуфрий служил сегодня всенощное бдение в лавре, о чем есть новость на официальном сайте УПЦ. А завтра будет служить литургию также в лавре. Никуда он не летит, не бежит, никого к мятежу не готовит», – написал Данилевич у себя в Facebook.

Священник привел публикацию в украинском издании «Час» под заголовком «Московские попы готовят мятеж в Украине. Поп Онуфрий вылетел из Черновцов в Гомель». Автор утверждает, что глава УПЦ якобы срочно был вызван на встречу с патриархом Кириллом, куда полетел окольными путями, «чтобы замести следы», вместе с пятью другими иерархами УПЦ на самолете депутата Верховной рады Вадима Новинского.

Обережно, ще одна брехня! Блаженніший Митрополит Онуфрій служив сьогодні всенощну в Лаврі, про що є новина на… Опубліковано Миколою Данилевичем Субота, 8 вересня 2018 р.

«Будьте внимательны! Враг не спит», – заключает автор.

Комментируя эти публикацию, представитель УПЦ отметил, что на самом деле митрополит Онуфрий в эти дни «спокойный, молится, служит». «Зачем так нагло врать и так оскорбительно писать о Блаженнейшем? Ничего святого у людей2», – добавляет священник.

Стало известно, что синод Московского патриархата решительно выступил против направления Константинопольским патриархом Варфоломеем своих «экзархам» в Киев. Официальное заявление было опубликовано днем с субботу. По имеющимся данным, от источников близких к патриарху Кириллу, текст этого заявление был лично согласован Кириллом с митрополитом Онуфрием.

«Священный Синод Русской Православной Церкви выражает решительный протест и глубокое возмущение в связи с опубликованным 7 сентября 2018 года коммюнике Генерального секретариата Священного Синода Константинопольского Патриархата, в котором сообщается о назначении двух иерархов этой Церкви – архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) – «экзархами» Константинопольского Патриархата в Киеве», – говорится в заявление Синод РПЦ.

В заявление особо подчеркивается, что данное решение принято без согласования с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием и «является грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной Поместной Церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой Поместной Церкви (2-е правило II Вселенского Собора; 20-е правило Трулльского Собора; 13-е правило Антиохийского Собора; 3-е, 11-е и 12-е правила Сардикийского Собора)». В заявление так же подчеркивается, что оно «полностью противоречит остававшейся до сего дня неизменной позиции Константинопольского Патриархата и лично Патриарха Варфоломея, который неоднократно заявлял, что признает Блаженнейшего митрополита Онуфрия единственным каноническим главой Православной Церкви в Украине».

«Решение Константинопольского Патриархата принять к рассмотрению вопрос о предоставлении автокефалии «православным верующим Украины» принято вопреки воле епископата Украинской Православной Церкви, который единодушно высказался за сохранение ее существующего статуса», – отмечается в заявление Синод РПЦ.

В тоже время Синод РПЦ настаивает, что в оправдание своего вмешательства в дела иной Поместной Церкви Константинопольский Патриарх приводит «ложные толкования исторических фактов и ссылается на якобы имеющиеся у него исключительные властные полномочия, каковыми он в действительности не обладает и никогда не обладал».

«Данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской Церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового Православия.

В заявление особое внимание уделяют, тому, что Священный Синод Русской Православной Церкви утверждает, что «вся полнота ответственности за данные антиканонические деяния ложится лично на Патриарха Варфоломея и тех лиц в Константинопольской Церкви, которые их поддерживают».

«Ответные действия Московского Патриархата последуют в самое ближайшее время», – грозят у московского патриарха.

«Час»