США не могут наказать Россию?

США не могут эффективно наказать Россию – тот тезис стал главным на прошедших накануне слушаниях в американском Cенате. При этом ни у кого из участников не было сомнений в необходимости продолжать санкционное давление на Москву.

В ходе дебатов звучало предложение наладить диалог с Германом Грефом, Андреем Костиным и Игорем Шуваловым. Они, по мнению американских сенаторов, должны повлиять на Владимира Путина. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что для начала американцам не мешало бы понять, чего именно добивается современная Россия.

Банковский комитет Сената США позвал на слушания многочисленных экспертов по России, а также бывших и действующих американских дипломатов, связанных с российским направлением. Заседание получилось действительно очень интересным с далеко идущими выводами.

Главное, наверное, заключается в том, что ни у кого из участников не было сомнений относительно продолжения санкционного давления на Москву – Крым никто отдавать не собирается, Донбасс тоже, планов атаковать западные ценности Кремль не оставляет. Поэтому это должны быть не только ответные, но сдерживающие санкции.

Однако есть проблема: как следует уязвить Москву не получается. Россия – не Иран, она серьезно вовлечена в глобальную экономику. В этом и есть сложность. В частности, работает с Европой, а интересы европейских партнеров Америки не должны страдать. Например, «Северный поток 2» очень важен для Германии, а это главный союзник США, лидер Европейского союза – с этим нельзя не считаться. Как против этого проекта вводить санкции?

При том, что общепризнанный факт – санкции должны быть коллективными, именно в этом случае можно достичь максимального эффекта. Но партнеры пока готовы больше на моральную поддержку.

Эксперты озвучивают цифру: против Российской Федерации действуют 56 видов различных санкций. Однако благодаря – внимание – «грамотной финансовой политике страны» российский ВВП растет. И во многом поэтому режим Путина готов к затяжной осаде, не собирается сдаваться. И даже в ряде случаев, наоборот, готов укусить.

Проблемы по всем направлениям: куда ни кинь – везде чьи-то интересы страдают. Правильно было бы затормозить российскую нефтедобычу, но это чревато паникой на рынке. И так везде.

В Кремле неглупые люди сидят, понимают все это. Вот и продолжают атаковать западную демократию. Берет слово экс-посол Майкл Макфол – он хорошо знает Костина, Грефа, Шувалова, которые руководят российской финансовой системой – вполне адекватные и грамотные ребята.

Предлагает: давайте попробуем привлечь их на свою сторону, пусть убеждают Путина сменить стратегию, а не то ведь действительно разорвем в клочья российскую экономику. То есть с Москвой нужно все-таки вести переговоры не после, а до введения санкций. Иначе какой смысл? Именно тогда есть шанс, что либералы – Костин, Греф, Шувалов – смогут повлиять на президента.

Все-таки американцы – наивные ребята. Они бы для начала изучили российские реалии. А то вводят санкции по списку журнала Forbes, не разбирая, где либерал, а где силовик.

Россия к вам всей душой – ей нужно только чуть уважения оказать. Этого Владимир Путин и добивается. И никто никакую демократию более атаковать не будет. Более того, ресурсами обеспечат, контрактами выгодными. Вы спросите у Костина, Грефа и Шувалова – они подскажут, для этого и поставлены.

Сейчас иные реалии: нет блокового противостояния, нет Рейгана и Тэтчер, зато есть глобальная экономика, куда встроили в свое время Российскую Федерацию. И обратно ее не вытолкнешь, как бы она сама ни пыталась. Кстати, привет демократам 90-х – это их заслуга. Но это уже лирика.

Судя по дискуссии экспертов, у них самих нет уверенности, что санкции смогут остановить Россию. Вывод сделал глава сенатского комитета по международным делам Боб Коркер: «Все, что мы делаем для наказания России, наказывает Европу и в действительности приносит выгоду России».

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»