Бенефис Пушилина. Зачем Сурков жертвует «Минском-2»?

После ликвидации Захарченко две кремлевские вертикали управления «ДНР» вошли в ступор, кроме третьей – военной. И последняя начинает играть заметную роль.

Путинский помощник Сурков снова торжествует – его «контратака Пушилиным» доказала, что он, а не генерал-полковник ФСБ Беседа, является главным московским куратором если не всех ОРДЛО, то хотя бы «ДНРовской» их части. Однако в связи с этой эпической битвой с Лубянкой сурковцам пришлось согласиться на ноябрьские «выборы» в обоих квазигосударственных образованиях на оккупированных Россией территориях Донбасса. А это, как сказал бы старый недруг Суркова, нынешний спикер Госдумы РФ Володин, полностью обнуляет минский процесс, но теперь вся вина за это возлагается исключительно на Кремль, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Олег Полищук.

Спектакль «Чепушило раздавил Сеньора Помидора»

Из двух принятых 7 сентября «парламентом ДНР» решений – замены и. о. главаря российской оккупационной администрации в ОРДО с Трапезникова по прозвищу «Сеньор Помидор» на Пушилина по кличке «Чепушило» и назначения псевдовыборов в «республике» на 11 ноября – для всего мира важно, конечно, второе. Ведь подобное является прямым нарушением до сих пор де-юре действующего второго Минского соглашения от февраля 2015 г., согласно которому местные выборы на оккупированных Донетчине и Луганщине возможны лишь после политического урегулирования конфликта, в соответствии с украинским законодательством и по стандартам ОБСЕ. И всем де-факто ясно, что ни то, ни другое, ни третье без введения на Донбасс миротворцев ООН невозможно в принципе, а «голубых касок» до ноября там точно никто не увидит.

Иными словами, нынешние действия России как в ОРДО, так и в ОРЛО (7 сентября назначил свои псевдовыборы на то же 11 ноября и «парламент ЛНР», то есть ликвидация Захарченко тут, собственно, не причем) трактуются коллективным Западом как очевидный и неприкрытый срыв «Минска-2», о чем представители ЕС и США уже высказались публично. Кстати, для «сохранения Путиным лица» хотя бы в этой плоскости его помощником как раз и выдвигалась идея пролонгации «полномочий» и нынешних составов «народных советов» квазиреспублик, и их «глав». Но все хитрые планы Суркову и его шефу наломала всего лишь одна операция по подрыву донецкого ресторана «Сепар». И сколько бы ФСБ-куратор ОРДЛО генерал-полковник Беседа не выходил «в люди» с россказнями о работе своих спецов не по исполнению убийства Захарченко, а, напротив, по его расследованию, подозрений с Лубянки это нисколько не снимает.

Что же касается сурковского спектакля «Чепушило раздавил Сеньора Помидора», то он вызвал аншлаг только на очень «малой сцене» в Донецке. В какой-то мере данное цирковое представление привлекло внимание широкого круга украинцев, хорошо знающих главного бородатого актера Пушилина, но сам сюжет пьесы под лейтмотивом «смена шила на мыло» был понятен изначально, не вызывая априори должного интереса у украинского зрителя, зато всему миру все это показалось совершенно неинтересным. Единственной изюминкой в мировом контексте выглядело лишь то, что в «театре» слишком засветились известные «фирмы» сурковских и лубянских кукловодов, чья конкуренция, а не только их донбасских марионеток, стала отдельной сюжетной линией. И это, между прочим, вынесло окончательный приговор – некогда популярный проект «Ихтамнет» следует однозначно закрывать или, по крайней мере, глобально переписывать его сценарий.

Успешная «ташкентская» эвакуация

В последнем шоу, имеющим для более изощренных гурманов другое название – «Донецкая победа Суркова над ФСБ», весьма примечателен еще один его момент. А именно: режиссерская находка с оригинальным выведением из игры главного претендента на приз за роль второго плана – экс-«министра доходов и сборов ДНР» Тимофеева с «творческим» псевдонимом «Ташкент». Сначала этот персонаж был недовзорван в «Сепаре», затем в образе «раненного в голову Чапаева» он стал украшением унылых похорон Захарченко в закрытом гробу. В кульминации действа его вдруг разоблачили в еще вчера полноценной его «вотчине» в воровстве на сумму более 850 млн рублей с мотивировкой «Тимофеев фактически использовал доверие, которым он пользовался у высшего руководства «ДНР», который считал его одним из своих самых надежных соратников» (хорошая, кстати, оговорка ОРДО-СМИ по Фрейду, когда слово «руководство» использовано в мужском роде). Ну а в финале – успешная «ташкентская» эвакуация в Москву.

И что уж точно способно вызвать бурные аплодисменты, переходящие в овацию, так это сам факт сопровождения «Ташкента» во время его удачного бегства из Донецка ярким представителем сурковского пула политтехнологов, бывшим рижанином Казаковым. Понятно, что последний уж слишком засиделся в «донецком поле» и явно заскучал по тихим и комфортабельным московским офисам, тем более что его статус «советника главы ДНР Захарченко» по независящим от Казакова причинам стал совершенно неактуальным. Но зачем прямо так уж в открытую «палить» своего шефа Суркова?

Хотя, видимо, особого пространства для маневра у сурковцев и не было – похоже, ответ на сакраментальный вопрос о ключе на квартиру, где деньги лежат, знает только Тимофеев, а на то, чтобы поспрашивать об этом у него с пристрастием, не хватило ни времени, ни сил. Поэтому была выдумана «жизненная легенда» – «Ташкента» с Казаковым, дескать, пригласил к себе на подмосковную дачу в Лапино сильно скорбящий за своим собутыльником Захарченко отставной «ДНР-комиссар» Прилепин. Там на прилепинском хуторе, в кругу «друзей-ополченцев» и дальних сурковских родичей (возможно, в Лапино заглянет на огонек и сам Сурков, благо это всего в десятке километров от МКАДа) сегодня будут отмечать 9 дней по жертве «Сепара», точнее, как объяснил сам лапинский хозяин, поминки якобы должны напоминать некий литературный кружок: «Будем встречаться, будем вспоминать, будем читать стихи».

На фронте без перемен

Вся эта история с фирменной для Лубянки ликвидацией Захарченко и последующим «бородатым спектаклем» (как в прямом, так и переносном смысле), с помощью которого Сурков несколько отыграл ситуацию в свою пользу, в который раз засвидетельствовала неизменность главной сути ныне происходящего в ОРДЛО. Несмотря на гибридный характер военной агрессии России против Украины, российская оккупация отдельных районов украинского Донбасса носит вполне классические формы и осуществляется непосредственно из Москвы путем их управления с помощью трех традиционных вертикальных рычагов.

Где одну вертикаль представляют два армейских корпуса российской армии, занимающихся непосредственно войной. Вторая – это оккупационная администрация во главе с «главами ДНР и ЛНР», их «правительствами», «парламентами» и другими «органами» гражданского управления этими квазигосударственными образованиями. А третья вертикаль – российская ФСБ – ранее выполнявшая преимущественно контролирующие и репрессивные функции, вдруг решила нарушить принцип «разделения вертикалей» и подмять под себя все бандитские финансовые потоки «чиновничества» ОРДЛО, что вызвало яростное сопротивление их политического и идеологического куратора Суркова. Но если в прошлогоднем антиплотницком перевороте в Луганске Лубянка помощника Путина обыграла вчистую, то более жесткое ФСБ-исполнение в Донецке Сурков проглотить уже не мог, да и объемы «заработков» в «ЛНР», пожалуй, несравнимы с «ДНР».

Впрочем, пока эти две кремлевские вертикали управления ОРДО вошли в ступор, на основной – военной – громкая «возня в тылу» мало отразилась. Зато воочию было показано, что интенсивность обстрелов оккупантами позиций ВСУ в основном зависит от стабильного подвоза личного состава, техники и боеприпасов, а не от того, кого там опять вносят в Донецкую оперу вперед ногами. И это, между прочим, подтвердила прошлая неделя хотя бы статистикой результативности «ответок» украинских армейцев на действия противника на фронте – несмотря на «траур по Захарченко» и «школьное перемирие», изначально не продержавшееся и нескольких часов, «ихтамнеты» только сначала осени в ответ на свои провокации получили минимум «чертову дюжину» 200-х.

Олег Полищук, «Деловая Столица»