В российских бедах винят кого угодно, кроме себя. Как обычно Кремль ищет внешних врагов

В России склонны обвинять в своих бедах США, ЕС, Украину и даже мировой кризис, но это все слабо влияет на стремительное ухудшение экономической и социально-политической ситуации в стране, особенно на фоне раскола федеральных и региональных элит.

Экономическая и общественно-политическая ситуация в России продолжают ухудшаться. На фоне действующих американских и европейских санкций, а также судорожных попыток аппарата президента России и правительства спасти положение, происходит обвал рубля и общая экономическая стагнация.

Несмотря на то, что темы экономических, и напрямую связанных с ними социально-политических проблем усиленно раскручивают в самой России, во всех этих бедах Кремль склонен винить политику США и ЕС. Не забывают подчеркнуть и влияние мирового экономического кризиса, разворачивающегося из-за политики администрации президента США Дональда Трампа.

В то же время из рассмотрения указанной проблематики в самой России напрочь исключают причины, вызвавшие наложение санкций и внутриполитический раскол российских элит, особенно заметный на региональном уровне в преддверии выборов глав и законодательных собраний регионов. Все это грозит Москве потерей влияния в регионах, столь упрочненного в период с начала века и вплоть до проведения в России мундиаля.

Ситуация в России лишний раз демонстрирует растерянность и дезориентированность федерального центра, не имеющего стратегий и планов по вытаскиванию страны из пропасти, в которой она оказалась, благодаря его усилиям. Вместо этого предпринимаются судорожные попытки использовать «мобилизационный эффект» и переориентировать недовольство общества на внешние причины, отведя удар от себя.

Грозовые тучи мировой экономики

По поводу состояния мировой экономики можно отметить, что 10 лет назад мир столкнулся с финансовым кризисом и экономическим спадом. Похоже, что сейчас все может повториться. Американское рейтинговое агентство Moody’s Analytics заявил о том, что из-за недальновидной финансовой политики США и рисковые долги в 2,7 трлн долларов США мир снова движется к повторению экономического кризиса, по сценарию десятилетней давности, когда «лопнул американский ипотечный пузырь».

В то же время банк международных расчетов прогнозирует небывалую экономический кризис. В мировой экономике нарастают угрозы, вызванные протекционизмом, экономическим национализмом и торговыми войнами. Такое мнение высказал Агустин Карстенс, главный управляющий Банка международных расчетов (BIS).

Конфликт с США и обвал лиры могут привести к тому, что Турция станет «канарейки в шахте», просигнализировал об угрозе взрыва на рынках развивающихся стран, включая Россию и страны Евразийского союза. После чего под ударом может оказаться и европейский рынок, который уже получил «заражения» от турецкого. По данным Банка международных расчетов (BIS), турецкие фирмы должны испанским банкам 83,3 млрд долларов США, Французским банкам – 38,4 млрд долларов США , Итальянским банкам – 17 млрд долларов США.

Должно быть отмечено, что валюты развивающихся стран, дешевеют. С начала года лира подешевела примерно на 73%. С начала августа курс турецкой валюты к доллару упал на 24% до 7,2 лиры, после чего стабилизировался на отметке в 6 турецких лир за доллар США. Аргентинский песо с начала года потерял почти 50%. Власти Аргентины обратились за помощью к МВФ, повысили процентную ставку до 60% – самой высокой в ​​мире. Индийская рупия также летом дешевела до исторического минимума к доллару (до 70 рупий за $ 1), поскольку инвесторы продолжают распродажу валют стран emerging markets из-за событий в Турции, отмечали аналитики Dow Jones. С начала текущего года рупия потеряла 9,5%. Южноафриканский рэнд резко упал и потерял 10%. Рубль также дешевеет. Должно быть отмечено, что в последнее время западные инвесторы, напуганные действующими и будущими санкциями Запада, особенно активно «убегают» из России.

Дискуссия должна быть организована вокруг вопросов: признаки мирового экономического кризиса; кто виноват в падении валют развивающихся стран; ли заразит кризисная ситуация в Турции другие развивающиеся рынки, может обвал турецкой лиры привести к «эффекту домино» на рынках других развивающихся стран, включая Россию; или падение рубля в России не повлечет за собой кризиса во всех странах Евразийского союза; можно отказаться от доллара и перейти на расчеты в рублях, юанях и тому подобное; есть ли шанс у турецкой лиры или российского рубля стать международной валютой; как проявит себя кризис – инфляция, безработица, долги; как вернуть инвесторов в Россию; есть что-то общее с предыдущей кризисом 2008 года и может повториться в России кризис 1998.

В качестве заключения, говоря о глобальной экономической ситуации, можно отметить, что должны быть предложены тезисы, что кризис провоцируют США, которые решили, что Америка «на первом месте». Вместо свободного рынка – протекционизм, вместо сотрудничества – торговые войны. Но США ошибочно думают, что они сильнее всех, несмотря на их долг в 200% ВВП. Это не так. Падение экономик развивающихся стран, неизбежно повлечет за собой и падение экономик развитых. МВФ снова придется спасать мир. При этом доверие к политике Вашингтона только упадет. Американцы пытаются защитить свою экономику, свою валюту, потому что чувствуют, что конец уже близок. Кризис приближается. Россию он затронет, но в меньшей степени – россияне благодаря санкциям уже приспособились и стали более независимыми.

Волатильность на мировых рынках

Экономическая ситуация в России продолжала развиваться под давлением геополитических факторов, перечеркивающих стабилизирующий эффект, создаваемый рычагами макроэкономического регулирования, используемыми ЦБ для поддержки национальной валюты. Так, несмотря на то, что ЦБ отказался от скупки валюты для Минфина1 рубль вырос на один день (24 августа) на фоне этого решения и выхода на рынок экспортеров. Они до конца месяца должны были перечислить 1,2 трлн. рублей в бюджет, однако уже 27 августа из–за новых санкций, введенных США, рубль вновь подешевел. После этого колебания курса рубля продолжились и в последующие дни – из–за непрерывных продаж рублей иностранными инвесторами, нарастающей напряженности в Сирии и угрозы санкций со стороны США.

Попытки роста перебивались растущим спросом на доллары и евро со стороны иностранных инвесторов. Например, 28 августа количество заявок на покупку долларов вдвое превышало число продавцов с расчетами «завтра» и почти втрое – с расчетами «сегодня», иначе говоря, на валютном рынке доминировали настроения, связанные с возможностью нового падения российской валюты. Тем более что 29 августа с рынка ушли экспортеры, продававшие валюту под налоговый период, оставив рубль один на один с геополитическими рисками. Наконец, 30 августа рубль приостановил свое падение, но даже на фоне нефти Brent, выросшей до 77,32 доллара, рост рубля исчислялся десятыми долями процента.

Геополитическая неопределенность предрешила неуверенное поведение российских активов. Неудивительно, что отношение иностранных инвесторов к российским активам оставалось весьма скептическим. Именно ожиданиями новой девальвации объясняется, в частности, распродажа нерезидентами не только рубля, но и других российских активов, прежде всего – гособлигаций.

На минувшей неделе, по данным исследовательской компании Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), отток из российских облигаций ускорился в 1,5 раза. Инвесторы продали бумаг на 90 млн. долларов против 60 млн. неделей ранее. Несмотря на это, Минфин решил провести 29 августа аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), после перерыва, сделанного 22 августа из–за роста волатильности на финансовых рынках и распродаж госдолга страны нерезидентами. План размещения облигаций с погашением 15 декабря 2021 года составил 15 млрд. рублей, однако выполнить его удалось на 88% (на сумму 13,219 млрд. рублей), несмотря на доходность 8,25% годовых. Финансовое ведомство указывало, что вернется к проведению аукционов после «стабилизации ситуации на долговом рынке», но, видимо, ошиблось в оценке текущей ситуации.

Продолжали ослаблять рубль и нервные реакции участников рынка на неожиданный уход Д.Медведева в «тень», ставший одной из сенсаций недели, слухи об обысках в ЦБ и мнимое «исчезновение» главы регулятора Э.Набиуллиной. Премьер–министра не видели на рабочем месте около двух недель. При этом глава кабмина не брал ни отпуска, ни больничного листа, а запланированные в его рабочем графике мероприятия приходилось отменять одно за другим. Так, 21 августа не состоялись встреча с магаданским губернатором С.Носовым и совещание по бюджету. 23 августа сорвались заседание правительства и еще одно бюджетное совещание. Собирающимся участникам мероприятий приходится ждать премьера по часу и более, после чего расходиться. Последний раз Д.Медведев появился на людях 14 августа, с этого момента пресс–служба правительства сообщала лишь о рассылаемых за его подписью телеграммах. В пресс–службе правительства заявили, что причиной девятидневного отсутствия премьер–министра РФ Д.Медведева стала спортивная травма. Публика строила самые невероятные предположения по поводу выпадения Д.Медведева из информационного пространства и породила массу домыслов, но никаких разъяснений ни от аппарата правительства, ни от пресс–службы премьера не поступало.

Это позволило политологам связать «пропажу» премьера с его возможной скорой отставкой из–за негативной реакции общества на пенсионную реформу и нежелания самого премьера продолжать работу в этой должности. Слух об отставке Дмитрия Медведева распространялся на фоне поездки 25–26 августа Владимир Путина на отдых в Туву в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова. В социальных сетях даже началось обсуждение преемников премьера, но 28 августа появились фотографии и видео со встречи Дмитрия Медведева с Глебом Никитиным, губернатором Нижегородской области, и слухи пошли на убыль.

По имеющимся данным отсутствие Дмитрия Медведева, раздутое недоброжелателями премьера, не имело за собой ничего таинственного – утверждают, что он просто хотел «отсидеться» в период обсуждения пенсионной реформы и попыток «отъема» сверхдоходов у компаний из «списка Белоусова». Всю неприятную публичную часть этой работы он перекинул на Антон Силуанова, своего первого заместителя. Других каких–либо причин, кроме желания ослабить свою ассоциацию с пенсионной реформой у него не было.

Владимир Путин, считающий, что Медведева пока сдавать нельзя, как говорят, с пониманием отнесся к «гибридному» отпуску премьера, однако из этого отпуска премьер вернулся, скорее, ослабленным, чем укрепившим свои позиции. Например, 30 августа он утвердил новый устав Фонда кино, согласно которому создается новый орган управления – совет Фонда, который будет определять приоритетные направления работы организации. Попечительскому совету остаются надзорные функции, но его председатель и члены, а также исполнительный директор организации Фонда назначаются кабмином сроком на три года по представлению министерства культуры.

Кроме того, устав закрепляет необходимость согласования с Минкультуры требований отбора организаций кинематографии, которые получат финансовую поддержку в сфере производства национального кино. В общем, глава Минкульта Владимир Мединский удовлетворил свои амбиции, поставив Фонд кино под свой контроль. Для премьера произошедшее – скорее, аппаратный проигрыш, поскольку ранее он сам контролировал Фонд.

Кстати, утверждают, что на председателя ВЭБа Игоря Шувалова возложена щекотливая задача. В частности, перед ним якобы поставлена задача урегулировать конфликт с холдингом «Мираторг», одним из крупнейших производителей мяса в России, задолжавшим ВЭБу оплату по кредитам на сотни миллионов рублей. Источник этого слуха колеблется в вопросе о том, кто наделил Шувалова этой деликатной миссией – Дмитрий Медведев, заинтересованный в том, чтобы избежать громкого скандала вокруг семейства Линник, якобы родственников своей супруги, либо кто–то другой. Разумеется, в этом случае все стрелки переводятся на игроков, будто бы заинтересованных в том, чтобы создать дополнительный рычаг давления на премьера.

Негативный резонанс, конечно, вызвал и пожар в главном здании Банка России на улице Неглинной, 12, произошедший 24 августа. Как сообщили пожарные, инцидент носил «локальный характер», был вызван коротким замыканием и уместился на 30 квадратных метрах, однако официальная версия была сразу же поставлена под сомнение. Неофициальной же версией инцидента практически сразу стал поджог с целью уничтожения некой документации. Представители регулятора пытались погасить негатив: некий осведомленный, но анонимный источник рассказал журналистам, что «важные документы» не пострадали.

На этом фоне в «слуховой сфере» стали рассуждать о возможности атаки на системных либералов в лице главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Вспоминают, в частности, не вполне мотивированный отзыв лицензии банка «Югра». СКР и ГУЭБиПК МВД расследуют крах банка «Открытие», который считался фаворитом Эльмиры Набиуллиной и санировал безнадежные банки, но, в конце концов, неожиданно для всех сам «лопнул». ФСБ и Роскомнадзор якобы недовольны требованием Набиуллиной получить право на внесудебную блокировку интернет–сайтов2 расценивая этот демарш как вторжение в сферу своих интересов.

В свою очередь американский сенатор Крис Ван Холлен, с января лоббирующий новые антироссийские меры, объявил на минувшей неделе, что законопроект, который готовится в конгрессе при поддержке обеих партий, будет нацелен на банковский сектор России. Законопроект Ван Холлена, как и аналогичный законопроект, разработанный сенатором Робертом Менендесом, включает запрет на корсчета в США и последующее отключение от возможности проводить расчеты в долларах для нескольких крупнейших госбанков. После заявлений Крис Ван Холлена акции Сбербанка упали еще на 1,56%, обвалившись за неделю до 24 августа на 9,4%, а бумаги ВТБ потеряли 2,13% и 8% за те же периоды. Новых и нарастающих вербальных атак, негативно влияющих на российские рынки, ожидают в сентябре, когда санкционные пакеты начнут обсуждаться в Сенате.

Впрочем, российские аналитики уверены, что санкции США для России на самом деле не так страшны, как новый мировой кризис, достаточно высокая вероятность погружения мировой экономики в очередной спад. Теоретики, занимающиеся экономическими циклами, ожидают сползания в рецессию ведущих экономик мира во второй половине 2019 года – начале 2020 года. В то же время из–за санкций против Ирана и торговой войны США с Китаем, которая чревата ослаблением юаня и перерастанием торговой войны в валютную, сроки рецессии могут сдвинуться ближе к настоящему моменту.

В силу известных проблем у Донльда Трампа (стало известно, что торг за условия сотрудничества со следствием начал Пол Манафорт), американский президент, по мнению аналитиков, скорее всего, с удвоенной силой будет фокусироваться на внешней политике, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Трамп неоднократно переключался на внешний мир в периоды стрессов внутри страны.

В последние месяцы Белый дом вводил санкции против ряда стран от Венесуэлы до Турции, как раз когда расследования вмешательства РФ в выборы и выплат за молчание получали развитие. Также усилились торговые трения с Китаем. Южноафриканский ранд в четверг возглавил падение валют развивающихся рынков после того, как Трамп включился в оживленные дебаты по поводу земельной реформы в этой стране.

Отметим, что очередной раунд торговых переговоров Китая и США, проходивший в Вашингтоне 22–23 августа, так и не оправдал надежд участников развивающихся рынков на то, что диалог двух экономических гигантов выйдет из тупика и создаст перспективу. «Конструктивные и откровенные», по словам китайских участников, переговоры закончились провалом. Белый дом назвал встречу лишь «обменом мнениями» без какого–либо прогресса.

Американцы, продолжающие испытывать на крепость китайский рынок, стремясь свалить его в кризис перепроизводства, а затем продиктовать «заводу» свои условия, констатировали, что теперь открыт путь к очередной порции пошлин на китайские товары еще на 200 млрд. долларов, отметив, что новых переговоров с КНР на данный момент не запланировано. Ключевые пункты для США – отказ от субсидирования промышленных предприятий, на которое брошены ресурсы китайского Центробанка и банковской системы, и уступки по программе «Китай–2025», включающей развитие робототехники и цифровых технологий, которая базируется, как считают в Вашингтоне, на краже интеллектуальной собственности, – не нашли у китайцев никакого отклика.

Пекин, в ответ, готов лишь значительно нарастить закупки в США сырьевых товаров, включая нефть и сланцевый газ. Очередной раунд пошлин, который готовится американским Минфином, затронет 6 тысяч наименований китайской продукции на 200 млрд. долларов и может быть задействован в сентябре. По его итогам под тарифами окажется половина китайского экспорта в США. На ожиданиях, что экспортные доходы китайской экономики продолжат падать, возобновил снижение юань – 24 августа Народный банк КНР снизил официальный курс на 343 базисных пункта, до отметки 6,871 юаня за доллар, ликвидировав весь недельный рост.

Особенно чувствительны к суровым позициям Донльда Трампа в отношении зарубежных стран развивающиеся рынки, и так ощущающие сокращение объемов ликвидности вследствие повышения ставок ФРС. Трамп усугубляет ситуацию, заставляя неустойчивые рынки развивающихся стран демонстрировать еще большую волатильность. Так или иначе, но рост курса доллара вследствие политики ФРС, валютные кризисы в Турции и Аргентине и торговая война Китая с США привели к снижению спроса на рисковые активы. Турецкая лира, аргентинский песо, бразильский реал и российский рубль пострадали сильнее всего среди валют развивающихся рынков (EM). Это сократило доходы инвесторов, занимающих в странах с низкими ставками и вкладывающих полученные средства в более высокодоходные активы, усилило темпы инфляции. Так, в России по итогам августа темпы роста потребительских цен ускорились на четверть: к 27 августа годовая инфляция впервые с сентября 2017 года превысила 3%.

Трудности внутренней политики России

На минувшей неделе появились данные о росте патерналистских и ксенофобских настроений среди населения, отражающих ухудшение уровня жизни россиян, а также усиливающееся разочарование общества в качестве управленческих решений, принимаемых властями. Доля россиян, придерживающихся мнения о том, что «государство должно заботиться обо всех своих гражданах, обеспечивая им достойный уровень жизни», в 2018 году в два раза превысила долю тех опрошенных, кто отводит государству функцию наблюдателя (62% против 30%).

Лишь 6% респондентов выступают за минимальное вмешательство государства в экономическую активность граждан. Однако причиной патерналистского дискурса является отнюдь не избыток заботы государства о гражданах, а явный дефицит честности у народных избранников в отношении избирателей – 58% респондентов считают, что «люди, которых мы выбираем в органы власти, быстро забывают о наших проблемах». Только каждый десятый респондент придерживается взгляда о том, что интересы власти совпадают с интересами народа.

Снижается и число россиян, считающих успешной российскую внешнюю политику. Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), сегодня лишь 52% респондентов считают нынешнюю внешнюю политику России успешной против 64% в январе 2017 года. Напротив, увеличился стан скептиков, которые говорят о внешнеполитических неудачах России. В январе 2017 года об этом заявляли 15% участников опроса, сейчас – 23%. При этом представления о главных внешнеполитических успехах страны размыты и фрагментарны – 19% опрошенных россиян считают успехом помощь Сирии, 10% респондентов одобрили улучшение отношений с зарубежными странами, а 9% – присоединение Крыма к России. В то же время представления о неудачах имеют более связный и компактный характер – это напряженные отношения с США, странами ЕС и санкции (13%), а также входящие в этот же модуль напряженные отношения с Украиной (8%).

Прежде всего, общество встревожено тем, что государство решает проблемы самым избитым способом – изъятием доходов населения, сокращая и без того сжатый до предела внутренний спрос, будучи не в силах вырваться из фискальной ловушки.

Так, акцизы на топливо, доля которых в конечной цене литра на заправках составляет около 20%, с 1 января 2019 г. будут повышены почти в 1,5 раза. Сборы увеличатся на 2,7 тыс. рублей с каждой тонны проданного бензина и на 3,7 тыс. рублей – с тонны дизельного топлива, а акцизы выйдут на отметки 8 258 рублей с тонны бензина и 11 892 рубля с тонны дизтоплива. В результате временное снижение акцизов, предпринятое весной, будет отменено, а их уровень вернется к отметкам, которые были запланированы изначально. Ситуацию усугубляет одновременное повышение НДС. В результате ценовой коллапс апреля–мая 2018 года может повториться – по экспертным оценкам, потенциал скачка цен на бензин составляет 4,4 рубля за литр, или еще почти 10%.

Правительство надеется избежать резкого скачка цен на топливо с помощью «отрицательного акциза» (субсидий) для нефтеперерабатывающих предприятий, а в случае неподъемности такого бремени для бюджета3 – с помощью временного восстановления экспортных пошлин. По мнению некоторых наблюдателей, правительство рассчитывает на то, что нефтяники из–за опасений возврата экспортных пошлин будут вынуждены направлять значительную часть нефтепродуктов на внутренний рынок, несмотря на убытки.

Впрочем, какие бы инструменты правительство ни использовало для сдерживания скачков на ценниках, целью остается постепенное доведение внутренних цен на моторное топливо до мирового уровня. Налоговый маневр в нефтяной отрасли, снижение экспортных пошлин на нефть с 30% до нуля и пропорциональное повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к 2024 году, в конечном итоге увеличат сборы в бюджет. В правительстве считают, что это за 6 лет принесет государству 1,3–1,6 трлн. рублей.

При том, что государственная поддержка экономики малоэффективна, к концу июля фактические расходы по этой статье упали на 40 млрд. рублей по сравнению с прошлым годом, до 1,003 трлн. рублей, а 28 августа стало известно, что рабочая группа по бюджетным проектировкам на 2019–2021 годы впервые с начала текущего десятилетия предложила принципиально изменить промышленную политику государственного субсидирования машиностроения. Эта политика особенно интенсивно проводилась после 2014 г.

Правительственная группа поставила вопрос об отказе от «антикризисной» помощи в автопроме, транспортном и сельскохозяйственном машиностроении, легкой промышленности, а также об урезании субсидирования судостроения. Группа считает, что в ключевых отраслях машиностроения следует частично отказаться от антикризисных мер ввиду «положительной динамики развития» автопрома, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, легкой промышленности и других отраслей. Однако очевидно, что дело не в отступлении кризисных тенденций (всем понятно, что отсутствие господдержки рискует обернуться в машиностроении очередным серьезным спадом производства), а в бюджетных ограничениях.

Еще одно новшество – увеличение пенсионного возраста – на минувшей неделе подверглось небольшой публичной правке со стороны президента, – очевидно, в соответствии с планом, который готовился для президента с начала лета: правительство предлагает жесткий вариант, а В.Путин его смягчает. Так и произошло: президент вернул возрастные параметры пенсионной системы в период до 26 сентября 1967 года, когда советское правительство снизило пенсионный возраст на 5 лет, то есть с 65 до 60 лет – мужчинам и с 60 лет до 55 лет – женщинам.

Путин признал «неправильным» повышение пенсионного возраста для женщин сразу на 8 лет, предложив поднять возраст не до 63, как хотело правительство, а до 60 лет. Многодетным матерям предложен досрочный выход на пенсию – с тремя детьми – на три года раньше срока, с четырьмя – на четыре, а для женщин, у которых 5 и более детей, все должно остаться как сейчас, т.е. в 50 лет. Для тех, кто попадает под реформу в 2019–2020 годах, нужно установить особую льготу – право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

«Дополнительные гарантии» должны быть введены и на рынке труда: за увольнение людей предпенсионного возраста или отказ принимать их на работу нужна «административная и даже уголовная ответственность». Для возрастных работников правительство должно утвердить программу повышения квалификации. Тем же, кто сам решил уволиться, находясь в предпенсионном возрасте, более чем вдвое будет увеличен размер пособия по безработице – с 4 900 до 11 280 рублей с 1 января 2019 года.

Впрочем, выплаты в таком размере будут осуществляться лишь один год. Для шахтеров, чернобыльцев, работников горячих цехов, химических производств и других уязвимых категорий сохранятся льготы, для неработающих пенсионеров в сельской местности будет введена 25–процентная надбавка к пенсии, и выплаты, которые многократно откладывались, начнутся с 1 января. Снизится стаж, необходимый для получения страховой пенсии: для женщин – до 37 лет, а для мужчин – до 42. Сохранятся льготы по налогам на недвижимость и землю.

В общем, операция по отказу государства от весьма существенной части социальных расходов прошла пока без серьезных проблем, несмотря на то, что ее единственным обоснованием стала тяжелая демографическая ситуация и соотношение числа работающих и пенсионеров. Впрочем, распространено мнение о том, что Владимир Путин пошел на чрезмерный риск, жертвуя своей репутацией. И в дальнейшем ему еще не раз придется корректировать и свой имидж, и ситуацию вокруг непопулярных реформ.

Несмотря на активную пропагандистскую кампанию, отношение общества к пенсионной реформе почти не изменилось. Вероятно, Кремлю придется искать другие способы для нового наращивания своего рейтинга, вызывающего ныне беспокойство, тем более что в перспективе пенсионная реформа неизбежно приведет к повышению ставок страховых взносов и прочим ужесточениям для экономики.

Прекрасно вписывается в «новую реальность» и организационная активность администрации президента, стремящейся восполнить лакуны в системе политического контроля, достроить ветви «вертикали» там, где они еще не успели оформиться, весьма наглядно проявляется в сфере общественной деятельности. Общественная палата (ОП), курируемая Сергеем Кириенко и возглавляемая амбициозным Валерия Фадеевым, намерена получить руководство над всеми субъектами общественного контроля. Ее представители уже подготовили соответствующие поправки в Госдуму, где к ним отнеслись благожелательно. Общественная палата просит наделить ее функциями координатора деятельности всех субъектов общественного контроля.

Общественники объясняют необходимость централизации противостоянием региональных общественных палат и общественных советов при органах региональной власти. Общественные советы, как правило, выступают на стороне органов, при которых сформированы эти советы. Другая причина – «непонятные» статусы иных общественных структур в регионах вроде советов по взаимодействию с субъектами предпринимательской деятельности и общественно–консультативных советов. Все эти образования (общественные советы, общественно–консультативные советы, советы по взаимодействию с бизнесом и им подобные) предполагается включить в «единую систему общественного контроля».

Кроме того, члены палаты намерены ввести критерии, касающиеся как проведения проверок, так и самих гражданских активистов, осуществляющих эти проверки. Проверки должны быть подчинены механизму реализации проверочных мероприятий и методикам реализации каждой из предусмотренных законом форм общественного контроля: мониторинга, проверки, экспертизы и обсуждения. В то же время среди контролеров следует изжить незаинтересованность и некомпетентность, ввести профессиональную подготовку и систему отбора – заставить учиться, сдавать экзамены и проходить курсы повышения квалификации. Таким образом, предполагается выстроить вертикаль в системе гражданского контроля, которая позволит превратить гражданский контроль в сферу, лояльную федеральной власти и в еще один инструмент контроля над региональными элитами.

Если же говорить о расходовании «сэкономленных» средств, то интересно появление проекта «Стратегии пространственного развития», как раз рассчитанного на свежий финансовый ресурс. Стратегия, разработанная в Минэкономразвития, предлагает разделить Россию на 14 макрорегионов. Целью стратегии является «раскрытие социально–экономического потенциала территорий» за счет экономической специализации регионов.

В состав каждого макрорегиона предполагается включать хотя бы один крупный центр экономического роста (сейчас в РФ насчитываются 14 крупнейших и шесть крупных городских агломераций, а также четыре минерально–сырьевых центра). Также в макрорегионе должны быть объекты инфраструктуры, обеспечивающие связанность территорий и выход к международным рынкам или транспортным коридорам «Запад–Восток», «Север–Юг». Предполагается «назначить» 35–40 центров экономического роста, которые в 2035 году должны будут обеспечивать до 65% экономического роста России.

В новой версии документа Минэкономразвития также отразило свои экспортные ожидания – увеличение почти на 30% к 2025 году экспортных перевозок товаров всеми видами транспорта, кроме трубопроводного. Около 85% прироста должны обеспечиваться перевозкой несырьевых товаров, прежде всего – продовольствия, химической продукции, древесины и машиностроительной продукции.

В итоге доля несырьевых товаров в общем объеме экспортных перевозок должна вырасти с 39% до 50% к 2025 году.

Также правительство дало понять, что может теперь разрешить РЖД и другим инфраструктурным монополиям не платить дивиденды государству по обыкновенным акциям, ограничившись выплатами по привилегированным акциям, так называемым «префам». Предполагается, что такая мера позволит госкомпаниям направлять свободную прибыль на финансирование инвестиционных проектов. Появление у этих госкорпораций дополнительных ресурсов позволит направить их на развитие мощностей, что всегда несет пользу экономике: дополнительный спрос на промышленную продукцию (как в рамках заказа, так и из–за снятия инфраструктурных ограничений), налоговые поступления, рабочие места и, как результат, экономический рост.

А вот попытка перевести финансовые потоки из частной сферы в публичную, обложив крупный бизнес в металлургическом, горнодобывающем, нефтехимическом и химическом секторах, большого успеха не имела. Кремль в лице Андрея Белоусова, покусившийся было на «сверхдоходы» 14 крупнейших компаний, работающих в этих секторах, натолкнулся на сопротивление – как со стороны правительства, так и владельцев этих компаний. Глава Минпромторга, например, заявил, что анализ отчетности и финансового положения каждого предприятия, у которого предлагалось изымать сверхдоходы, показал, что в расчетах Белоусова не учтены параметры, связанные с закредитованностью предприятий, и осуществляемые компаниями инвестиционные проекты, т.е. видимость наличия дополнительных доходов оказалась иллюзией, возникшей вследствие поверхностного анализа.

В конечном итоге, помощник президента был вынужден пока смириться с расплывчатыми обещаниями того, что крупный бизнес готов участвовать в проектах в области инфраструктуры, экологии и других сферах, «по общественным проектам». По его словам, речь идет о таких направлениях, как инфраструктура, экология, цифровизация.

Кроме того, достигнута договоренность создать рабочую группу, которую возглавят глава РСПП Александр Шохин и первый вице–премьер, глава Минфина Антон Силуанов. Последний, присутствуя на встрече, заверил при этом, что налоговая нагрузка на «жертвенные» компании не возрастет – по его словам, будут выработаны меры поддержки для бизнеса для участия в предлагаемых государством проектах без давления на бизнес.

Между тем, реформа пенсионной системы угрожает как Компартии, так и внутриэлитному консенсусу. Компартия не сможет самостоятельно провести референдум, так как для этого по закону «О референдуме РФ» она должна была зарегистрировать подгруппы «не менее чем в половине субъектов федерации», то есть как минимум в 43 регионах из 85 (с учетом оккупированного Крым и Севстополя). По закону в одном регионе может быть зарегистрирована только одна подгруппа по вопросу, выносимому на референдум.

Кремль даже якобы дал указание Центризбиркому проводить работу по подготовке референдума и ждать отмашки президента, а если таковой не будет, то последуют новые указания. Пока же главная задача состоит в том, чтобы помешать проведению КПРФ кампании против повышения пенсионного возраста. Теперь судьба референдума, очевидно, предрешена – его очень легко похоронить в спойлерском болоте (в кругах, близких к ЦИК, уверены, что все без исключения инициативные группы, кроме КПРФ, являются «фейковыми»).

Коммунистам же весьма выразительно дали понять, что их претензии на политическую субъектность, ожившие в связи с ухудшающейся обстановкой, наивны – у властей пока достаточно сил и средств, чтобы структурировать любые политические тренды. Наглядно это продемонстрируют и протестные акции против повышения пенсионного возраста, намеченные на 2 сентября. Так, коммунистам согласовали проведение митинга на проспекте Сахарова, однако параллельно должны состояться еще три митинга, – один профсоюзный, а два других заявлены неизвестными инициаторами.

Еще один «субъект» протеста, Алексей Навальный, был задержан по протоколу, составленному 31 января 2018 года – в связи с организованным им антипутинским митингом, состоявшимся 28 января, и осужден на 30 суток административного ареста. Мера пресечения понадобилась властям, чтобы предотвратить участие Навального в подготовке к акции протеста против повышения пенсионного возраста, намеченной на 9 сентября, «единый день выборов».

По слухам, весьма интересным является негласный мотив, которым якобы руководствовалась группа, содействовавшая аресту Алексея Навального. Этот арест принято объяснять желанием Сергея Собянина убрать с улицы «крикуна», который мог бы своей акцией испортить триумфальное переизбрание столичного мэра. Однако в слуховой сфере бытует иная версия, сторонники которой уверены, что мэру акция «навальнят» безразлична. Полагают, что Навального почему–то решили пока вывести из игры опекающие его представители элиты.

Сами приближающиеся региональные выборы демонстрируют отсутствие интриги из–за высокого авторитета В.Путина, поддерживающего баллотирующихся губернаторов, дефицита кадров у оппозиции и потери интереса к выборам со стороны бизнеса. Поэтому сентябрьские выборы глав регионов пройдут при низком уровне политической борьбы.

Более того, конкурентные выборы губернаторов в настоящее время обречены быть исключениями из правила, показывая, где Кремль мог допустить ошибку и не погасил вовремя интриги против отдельно взятых губернаторов, не исправил ошибок избирательных штабов. Кремль же намерен показать, что назначенные президентом главы везде уверенно побеждают.

Более сложными для власти стали выборы в региональные законодательные собрания, где рейтинги «Единой России» мало где превосходят 50%. В то же самое время Кремль настаивает на минимизации политтехнологического сопровождения избирательных кампаний в регионах, поскольку, мол, политтехнологии в складывающейся ситуации больше не работают, и опираться необходимо на организационные ресурсы губернаторов и зависимые группы населения.

Подводя итоги, следует отметить, что на минувшей неделе сохранилось давление на политику и экономику России геополитических факторов, и новый импульс получила распродажа российских активов. При этом Кремль и правительство постарались урегулировать проблемы в отношениях с крупным бизнесом, возникшие в связи с инициативой Белоусова. Во внутренней политике приближение региональных выборов особой тревоги у Кремля не вызывает, несмотря на низкие рейтинги «Единой России».

Криминальный суверенитет

Впрочем, помимо всех этих лежащих на поверхности экономических и социально-политических проблем современной России не следует забывать об экономике коррупционной ренты и теневой сфере. Многие публичные шаги, предпринятые в последнее время в России, явно указывают на то, что ставка сделана именно на этот путь развития страны.

В предшествующие годы это работало по схеме «из бюджета в карман», затрагивая всю цепочку властной и около властной вертикали. В последние годы предпринят ряд мер, чтобы обратить ее действие вспять. Теперь она будет работать полностью в обратную сторону.

База для этого подготовлена солидная: стоит упомянуть поправки в уголовное законодательство, вводящие ответственность за соблюдение россиянами санкций, или разрешение не соблюдать авторские права. С одной стороны это создает мощный репрессивный гнет, влияющий на экономику и общественно-политическую жизнь, с другой стороны, загоняет все российское бизнес-сообщество в теневую сферу.

Ведь далеко не секрет, что Россия не сумела обеспечить даже свою продовольственную безопасность. Объемы беларусского экспорта в Россию, возросшие в разы за последние годы (всего за последние 20 лет экспорт из Беларуси в Россию вырос в 5 раз, причем основной скачок пришелся на время наложенных западных санкций). Беларусский экспорт по факту явился контрабандой товаров, на которые в России введены санкции. Есть и примеры «беларусского» экспорта российских товаров в другие страны. Так, например, до 80% газа для автотранспорта в Украину экспортируется российскими компаниями по «серым» схемам через Беларусь.

Конечно, в таких условиях ни о каком государстве в России речи быть не может, все выстраивается в четкую криминальную систему, где есть криминальный босс, собирающий дань с территории и его подручные, делающие всю непосредственную работу. По такой модели будет устроена жизнь в российских регионах, за исключением, может быть, Москвы и Санкт-Петербурга, которые будут выглядеть относительно респектабельно за счет аккумуляции криминальной дани, собираемой со страны.

Амир О’Лик, специально для «Украинско-Российского обозрения»