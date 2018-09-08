Адепты зрады и конспирологии в Украине: в чем опасность?

Конспирология удивительно живуча – просто потому, что дарит право на безответственность. Это может иметь самые негативные последствия для страны.

Учебник грамматики непреклонен: страдательный залог указывает, что лицо или предмет не производят действие, а испытывают его на себе. То есть, выступают не субъектом действия, а объектом, пишет на страницах «Крым.Реалии» Павел Казарин.

Порой кажется, что это не про язык, а про людей.

Ярче всего это проявляется у любителей конспирологии. Их поиск заговоров – это не цель, а средство. Способ доказать самим себе, что миром правят глобальные силы, которые дергают всех остальных за ниточки. Это не более чем попытка сложить с себя ответственность. Ведь как можно распоряжаться своей судьбой, если ты лишь пешка в чужих натруженных руках?

Злые боги у каждого свои. Кто-то верит в мировое правительство. Кто-то – в либеральный заговор. Кто-то – в протоколы мудрецов. Но всех объединяет одно: случайностей не существует. Совпадений – тем более. С точки зрения конспиролога, мы живем в до мелочей выверенном сценарии и играем по чужим правилам. Конспирология удивительно живуча – просто потому, что дарит право на безответственность.

Следом идут адепты «зрады». Причем «зрады» не деятельной («чуваки, вот проблема, давайте решать»), а изначальной («все пропало, нас сливают»). Адепт «зрады» обычно выступает в роли пророка в своем отечестве, которого никто не слышит.

Позиция удобна тем, что позволяет носить белую одежду и с грустными глазами проповедовать неотвратимость потопа. Любые неприятные новости сопровождаются неизбывным «я же говорил». Люди с глазами бассетхаундов – в их самоощущении положительных сценариев не существует. Впрочем, полутонов тоже – любые хорошие новости объявляются малозначащими или несущественными.

Замыкают список те, кто верит в победу на блюдечке. Адепты тайного знания о мировых планах по нейтрализации агрессора. Торгуют щенячьим оптимизмом и мечтой. Верят в доброго бога, который заберет паству живьем на небеса.

Объединяет их все одно и то же. Страдательный залог.

Они все добровольно записали себя в список объектов чужого действия. Жертв чужой воли. И выбрав единожды модель поведения, они ее старательно рационализируют. Объясняя себе и окружающим, что их описание реальности – единственно верное. Избирательность – вот то, что отличает их ленты в соцсетях. Там нет оттенков серого. Есть лишь то, что подтверждает правильность их позиции.

Адепт «зрады» не видит успехов. Тот, кто инвестирует себя и свои силы в государство – попросту не найдет себя в его картине мира. Адепт конспирологии не признает свободы воли. Тот, кто привык принимать решения за себя сам – не обнаружит себя в его текстах.

Их всех можно понять. Потому что нет ничего страшнее, чем мысль о том, что будущее зависит от каждого из нас. И что завтрашний день каждый из нас строит ежеминутно. Своим действием. Или бездействием.

Потому что в этом случае не за кого спрятаться. Исчезают обстоятельства. Испаряются злые и добрые боги. А каждый получает в распоряжение обязанности и ответственность. Те самые, которыми он волен распоряжаться по своему усмотрению.

Быть самостоятельным – страшно. Впрочем, лишь это отличает тех, кто успел повзрослеть, от тех, кто решил не спешить.

Павел Казарин «Крым.Реалии»