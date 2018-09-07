Мэр Парижа предлагает присвоить Сенцову звание почетного гражданина

Это предложение будет рассмотрено на заседании парижского совета. Так же Сенцова планируют номинировать на соискание премии Сахарова, которую вручает Европейский парламент.

Мэр Парижа Анн Идальго на следующей сессии городского совета предложит предоставить украинскому режиссеру Олегу Сенцову звание почетного парижанина. Об этом Идальго написала в Twitter.

«Я предложу на следующем заседании парижского совета предоставить украинскому режиссеру Олегу Сенцову звание почетного гражданин города Парижа», – говорится в сообщении.

Je proposerai au prochain #ConseildeParis d’élever le cinéaste ukrainien #OlegSentsov au rang de Citoyen d’honneur de la Ville de Paris. #FreeSentsov pic.twitter.com/9wIii6C2hl — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) September 7, 2018

В серии из семи твитов она напомнила, что Сенцов выступал протии российской аннексии Крыма и за это был отправлен в Сибирь на 20-летний срок заключения.

Идальго также написала, что Сенцов голодает уже 117 дней с требованием об освобождении всех украинских политзаключенных, содержащихся в России.

«Париж признан столицей прав человека. Он воплощает индивидуальные свободы, включая свободу слова, и защищает демократию. Мы обязаны пропагандировать эти ценности и бороться за их почитание во всем мире. Олег Сенцов должен быть освобожден», – написала мэр.

Стало известно, что Олега Сенцова планируют номинировать на соискание премии Сахарова, которую вручает Европейский парламент.

«Украинско-Российское обозрение»