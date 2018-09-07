СБУ обнаружило схрон с вывезенным с Донбасса оружием

В арсенале обнаружены патроны, гранатометы, взрывчатка. Мужчин спрятавший оружие собирался использовать его для криминальной деятельности.

Сотрудники Службы безопасности обнаружили в Киеве на одном из неработающих предприятий тайник с боеприпасами и оружием. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Из схрона правоохранители изъяли четыре гранатомета РПГ-26, два килограмма пластида, три пороховых заряда к выстрелам ПГ-7 и почти двести патронов к автомату Калашникова калибра 5,45 мм», – отметили в ведомстве.

По информации оперативников, оружие и боеприпасы привез один из жителей Киева во время пребывания в районе проведения антитеррористической операции.

В СБУ добавили, что мужчина хотел использовать оружие в противоправной деятельности.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности причастных к преступлению.

Напомним, что внутренняя комиссия РКК «Энергия», выясняющая причины появления отверстия в обшивке космического корабля «Союз МС-09», считает, что кто-то специально организовал утечку воздуха. Об этом сообщает РИА «Новости» по ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

СБУ