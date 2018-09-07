Украин призывает мир к новых санкциям против России за назначенные выборы в ОРДЛО

Несмотря на отсутствие позитивных сдвигов в деле мирного урегулирования на Донбассе, Россия и подконтрольные ей оккупационные администрации назначили «выборы». Украин выражает свой протест и призывает к введению новых санкций против России.

Министерство иностранных дел Украины считает что решение боевиков «ДНР» и «ЛНР» провести выборы 11 ноября является достаточным основанием для новых санкций против России. Об этом сообщает украинское внешнеполитическое ведомство.

«В связи с появлением в российских средствах массовой информации сообщений о намерении оккупационной администрации Российской Федерации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины провести так называемые «внеочередные выборы» главарей боевиков и их нелегитимных представительских органов. Министерство иностранных дел Украины отмечает, что такие действия Кремля грубо нарушают обязательства Российской Федерации как стороны «минских договоренностей», – говорится в заявлении.

Украина подчеркнула, что результаты этого голосования будут юридически ничтожными и не будут признаны.

«Их результаты не будут создавать никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом. Эти провокационные действия… будут способны свести на нет упорные международные усилия по урегулированию ситуации, возникшей в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации ею части суверенной территории нашего государства. Вся ответственность за постоянное блокирование и торпедирование процесса мирного урегулирования будет возлагаться на Российскую Федерацию. Призываем международных партнеров предоставить четкую оценку таким действиям Кремля и усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем введения против нее дополнительных санкций, чтобы заставить ее вернуться к выполнению взятых на себя обязательств», – говорится в заявлении.

Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на Донбассе на основании «минских договоренностей».

Напомним, что еще в августе российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Россия отложила «выборы» в ОРДЛО в виду отсутствия прямой необходимости в них, однако ситуация изменилась после убийства главаря «ДНР» Александра Захарченко, произошедшего 31 августа.

В итоге 7 сентября «народный совет ДНР» проголосовал за проведение выборов главаря «ДНР» и т.н. депутатов. Дата голосования – 11 ноября.

МИД Украины