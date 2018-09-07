Варфоломей назначил экзархов в Киеве в рамках подготовки томоса

Константинопольский патриархат назначил экзархов в Киеве в рамках подготовки томоса. Экзархи будут представлять интересы Варфоломея в Украине на период подготовки томос.

Вселенский патриархат назначил двух экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви. Об этом говорится в Facebook Константинопольского патриархата.

«В рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве его преосвященство архиепископа Даниила Памфилийского из Соединенных Штатов и его преосвященство епископа Иллариона Эдмонтонского из Канады которые оба служат украинским православным верным в своих странах во Вселенском патриархате», – сказано в заявлении.

AnnouncementWithin the framework of the preparations for the granting of autocephaly to the Orthodox Church in… Опубліковано Ecumenical Patriarchate П'ятниця, 7 вересня 2018 р.

Назначенные экзархов будут выполнять роль послов Вселенского патриарха и проводить подготовительную работу к предоставлению томос об автокефлии украинской православной церкви.

В тоже время речь не идет о создание в Украине новой церковной юрисдикции в форме экзархата.

Официальный представитель УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) в фейсбуке пишет, что экзархи в данном случае выполняют функции послов вселенского патриарха.

«Такой личный экзархат следует отличать от другой – территориальной – формы экзархата, который в ХХ веке существовал в Украине в Русской православной церкви. Во избежание недоразумений следует объяснить, что назначение экзархом не означает образования новой церковной юрисдикции в форме экзархата», – заявил он.

Щодо призначення Вселенським Патріархатом Екзархів до Києва в рамках підготовки до надання автокефалії7 вересня 2018… Опубліковано Євстратієм Зорею П'ятниця, 7 вересня 2018 р.

Напомним, в апреле 2018 года Порошенко подписал обращение к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. С такой просьбой к нему обратились предстоятели УПЦ КП Филарет и Украинской автокефальной православной церкви Макарий. Тогда же обращение было поддержано Верховной Радой.

В дни празднования 1030-летия крещения Украины-Руси Порошенко встретился с делегацией Вселенского патриархата, во время которого ему передали обращение Вселенского патриарха Варфоломея, где он сообщил о намерении даровать украинской церкви автокефалию.

31 августа Константинопольская церковь во время переговоров с предстоятелем РПЦ Кириллом подтвердила это решение.

Константинопольский патриархат