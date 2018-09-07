В оккупированном Крыму выбросы завода «Титан» сожгли виноградники и сады

В результате вредных выбросов в атмосферу завода «Титан» в оккупированном Крыму пострадали сельскохозяйственные предприятия и частные подворья.
От выбросов завода «Крымский титан» в оккупированном Армянске пострадали фермерские угодья, в частности, виноградники. Об этом сообщил крымский правозащитник Абдурешит Джеппаров, передают «Крым.Реалии».
«Сегодня с коллегой побывали в Армянске. Обстановка очень угнетающая. Хочется поскорее покинуть город. Улицы малолюдны, обильно усыпаны опавшими листьями деревьев», – рассказал он.
По словам, Джеппарова, сильно также пострадали овощи и виноградники, у которых листья обожжены кислотными выбросами.
В свою очередь российские СМИ, со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций РФ, уверяют, что в оккупированном Крыму нет превышений предельно допустимых концентраций диоксида серы после выброса на заводе.
По данным заместителя министра экологии и природных ресурсов Украины Виктора Вакараша, причиной негативного влияния крымского завода «Титан» на окружающую среду и здоровье людей являются ежедневные выбросы в атмосферу, а не кислотный накопитель.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что выброс химических веществ на территории оккупированного Крыма случился из-за военных Вооруженных сил России, которые на учениях обстреляли отстойники отходов титанового и содового заводов.
Как сообщалось, на севере оккупированного Крыма в Армянске произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу. Из-за него образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев.
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4 сентября оккупанты решили прекратить на две недели работу завода «Титан» в Армянске. Так называемый «глава республики» Сергей Аксенов также решил отправить из города всех детей школьного и дошкольного возраста.
Объясняется, что в городе превысила норму концентрация сернистого ангидрида.
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