В оккупированном Крыму выбросы завода «Титан» сожгли виноградники и сады

В результате вредных выбросов в атмосферу завода «Титан» в оккупированном Крыму пострадали сельскохозяйственные предприятия и частные подворья.

От выбросов завода «Крымский титан» в оккупированном Армянске пострадали фермерские угодья, в частности, виноградники. Об этом сообщил крымский правозащитник Абдурешит Джеппаров, передают «Крым.Реалии».

«Сегодня с коллегой побывали в Армянске. Обстановка очень угнетающая. Хочется поскорее покинуть город. Улицы малолюдны, обильно усыпаны опавшими листьями деревьев», – рассказал он.

По словам, Джеппарова, сильно также пострадали овощи и виноградники, у которых листья обожжены кислотными выбросами.

В свою очередь российские СМИ, со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций РФ, уверяют, что в оккупированном Крыму нет превышений предельно допустимых концентраций диоксида серы после выброса на заводе.

По данным заместителя министра экологии и природных ресурсов Украины Виктора Вакараша, причиной негативного влияния крымского завода «Титан» на окружающую среду и здоровье людей являются ежедневные выбросы в атмосферу, а не кислотный накопитель.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что выброс химических веществ на территории оккупированного Крыма случился из-за военных Вооруженных сил России, которые на учениях обстреляли отстойники отходов титанового и содового заводов.

Как сообщалось, на севере оккупированного Крыма в Армянске произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу. Из-за него образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев.

Украинские пограничники неподалеку от КПВВ «Чаплинка» зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе. Военнослужащие, которые патрулируют админграницу с Крымом в Херсонской области жаловались на головную боль, тошноту, першение во рту.

4 сентября оккупанты решили прекратить на две недели работу завода «Титан» в Армянске. Так называемый «глава республики» Сергей Аксенов также решил отправить из города всех детей школьного и дошкольного возраста.

Объясняется, что в городе превысила норму концентрация сернистого ангидрида.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в учреждения ООН с призывом обратить внимание на резкое ухудшение экологической ситуации в оккупированном РФ Крыму.

«Крым.Реалии»