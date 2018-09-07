К отравлению Скрипаля причастна русская мафия в Испании

Скрипаль ездил к разведчикам в Испанию, где живут связанные с Кремлем олигархи. Тесное сотрудничество против российской мафии и стало причиной отравления.

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль, который был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», в последние годы сотрудничал офицерами разведки в Испании. Об этом сообщает издание «The New York Times» со ссылкой на собственные источники.

По словам европейских чиновников, вместо того, чтобы жить спокойной жизнью в отставке, Скрипаль продолжал информировать шпионов в Чехии и Эстонии. А теперь еще оказалось, что он активно работал и на территории Испании.

Во время службы в российском Главном разведывательном управлении (ГРУ), Скрипаля отправили в Мадрид в середине 1990-х годов. Там он работал под прикрытием как военный атташе в российском посольстве. Согласно российским судебным документам, именно тогда он был завербован британской разведкой.

В последние годы Скрипаль ездил в Испанию на несколько встреч с офицерами разведывательной службы (CNI), хотя содержаниме и точное время этих встреч были засекречены. Об этом рассказал испанский чиновник и писатель Фернандо Руэда.

«После распада Советского Союза Испания стала убежищем для российских криминальных боссов и коррумпированных чиновников, которые любят Ламборгини и строят виллы на Коста-дель-Соль. Считается, что некоторые из них связаны с Кремлем», – пишут журналисты.

Длительные визиты господина Скрипаля в Испанию были подтверждены нынешним высокопоставленным чиновником страны, однако источник издания не предоставил дополнительной информации. Но бывшие официальные лица говорят, что Скрипаль был бы особенно полезен в борьбе с российской организованной преступностью.

«The New York Times»