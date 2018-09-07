Скрипалей атаковало мафиозное государство, – Портников

Пока Скрипаль был предателем, он мог рассчитывать на помилование. Но как только он затронул интересы мафии – его решили ликвидировать.

После публикации в «The New York Times» стало понятнее, почему Российская Федерация решилась на расправу над Сергеем Скрипалем и его дочерью. До последнего времени в качестве ведущего мотива называли банальную месть человеку, который работал на чужие спецслужбы. Однако нельзя было объяснить, почему других двойных агентов и перебежчиков Москва не атаковала, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

The New York Times называет совершенно иной мотив – содействие Скрипаля в борьбе с российской мафией в Испании, его сотрудничество со спецслужбами этой страны. И тогда действия российских отравителей приобретают реальный смысл. Кстати, отправленный в Лондоне чаем с полонием бывший сотрудник российских спецслужб Александр Литвиненко тоже участвовал в борьбе с российской мафией в Испании. И, думаю, это участие было куда более весомым аргументом для его ликвидации, чем личное оскорбление в адрес Путина – а ведь именно это воспринималось как главный мотив отравителей.

Когда мы анализируем действия Кремля, мы должны учитывать одно важное обстоятельство. Россия – мафиозное государство. Мафиозное государство отличается от просто коррумпированного тотальным контролем мафии над государственными структурами, спецслужбами, судами, над самой коррупцией и борьбой с коррупцией. И действует такое государство прежде всего в интересах мафии.

Пока Скрипаль был предателем государства, он мог рассчитывать на суд, заключение, помилование, обмен. Но как только он затронул интересы мафии – ему был подписан смертный приговор. Мафиозное государство беспощадно. Мы должны это понимать – потому что во времена Януковича у нас было именно мафиозное государство.

А после 2014 года начался транзит от мафиозного государства к коррумпированному. И если после выборов 2019 года этот транзит продолжится, если Украина продолжит избавляться от мафиозных рудиментов в существовании государства и общества, это и станет нашей самой большой победой.

Потому что коррупцию можно если не победить, то значительно ограничить. И в коррумпированном государстве этим могут заниматься как государственные структуры, так и гражданское общество.

А в мафиозном государстве никакого общества просто нет, а на государственных должностях – мафиози и их подручные. Такое государство может только сгинуть. Вот мафиозная Украина Януковича и сгинула в 2014 году от столкновения с айсбергом Майдана. А мафиозная Россия Путина продолжает существовать и убивать.

Виталий Портников, «Espreso.TV»