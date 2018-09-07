Кремль объявил об американской оккупации Украины, – Цимбалюк

В России выдали новый «перл» об Украине. Российская пропагандистская машина вбивает в головы россиян мысль об американской оккупации Украины.

Темой нового блога стало очередное заявление озвученное в российском внешнеполитическом ведомстве – «Украина оккупировна США». Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Зачем студентам МГИМО рассказывают об «уродах» на Западе и какой «мир» нужен России у своих границ, ликвидация боевика Захарченко как способ отложить переговоры по Украине, а также почему Лавров недоволен Куртом Волкером.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»