Капкан для России. Как Британия не позволит Кремлю уйти от ответа

Тереза ​​Мэй не только назвала фамилии подозреваемых по делу отравления скрипачей. Она заявила, что за операцией стоят высокопоставленные лица из Москвы.

Великобритания в очередной раз доказала – если она взялась за дело, то загонять вора в капкан точно и в соответствии со всеми правилами. Об этом пишет на своей странице в Facebook экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

Премьер Великобритании Тереза ​​Мэй не только назвала конкретные фамилии подозреваемых по делу отравления скрипачей. Она заявила, что за операцией стоят высокопоставленные лица из России.

Британія вкотре довела – якщо вона взялась за справу, то заганятиме злодія у капкан точно і у відповідності до всіх… Опубліковано Романом Безсмертним Четвер, 6 вересня 2018 р.

Британские спецслужбы ведут очень серьезную работу. Методы, которые они используют, должны взять на вооружение и украинские разведывательные и специальные службы.

Думаю, это не последний доклад по делу. И чем больше будет информации, тем сильнее она будет влиять на отношения Лондона с Москвой. А также на позицию ЕС и США, которые полностью поддержали выводы Британии об отравлении скрипачей.

Кроме политических последствий будут и экономические. Дело скрипача, очевидно, станет серьезным аргументом для сохранения и расширения санкций против России.

Ситуация на Евразийском континенте ухудшается.

К сожалению, это сильно влиять и на Украине, которая расположена между двумя цивилизациями. Сегодня нужно не только загнать в капкан противника, но и утвердить новый формат коллективной безопасности.

Роман Бессмертный, Facebook