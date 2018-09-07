Почему Сенцову нужно прекратить голодовку, – Муждабаев

В этом ролике я говорю о том, что обманулся в своей надежде на освобождение Олега Сенцова после встречи Путина с Трампом. И о том, что Путин фактически прямым текстом сказал украинской стороне: я не дам ему умереть, опыт в этом деле у нас богатый.

Действительно, это так. Об этом ролике на своем YouTube-канале рассказывает журналист Айдер Муждабаев.

Они (гулаговцы) мучали Мустафу Джемилева более 300 дней, применяли принудительные методы, чтобы физически не дать человеку умереть. Думаю, так они ведут себя сейчас и с Сенцовым: умереть не дают, применяют де-факто пытки, но им же пофиг на всё.

Никаких моральных и иных границ у русского рейха нет. Таким образом, состояние здоровья Олега не является для них фактором принятия политического решения по нему. Они будут продолжать его мучать. Сколько надо – столько и будут.

Результатом собственно голодовки могут стать лишь необратимые последствия для здоровья Олега. Освободить которого можно только методами извне. Олег, пожалуйста, прекрати голодать. Я присоединяюсь к просьбе Мустафы Джемилева и других. Ты нужен нам живым и здоровым.

Айдер Муждабаев, YouTube