Трамп считает переговоры с Путиным «лучшими в своей жизни»

Об этом американский президент Трамп заявил в ходе своего выступления перед своими сторонниками в штате Монтана. Он также подчеркнул, что в ходе встречи обсудили многие вопросы.

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Монтана назвал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки одной из лучших встреч в своей жизни. Об этом сообщает «CNN».

«Они хотели, чтобы на этой сцене у нас был боксерский поединок. У нас была замечательная встреча. Мы говорили об Украине, мы говорили о Сирии. Мы говорили о защите Израиля. Мы говорили о многих замечательных вещах. Но они сказали, что это было ужасно. Я сказал: «Что было ужасно? У нас была замечательная встреча», – сказал американский президент.

Встреча между Трампом и Путиным в июле была закрытой, один на один с одним переводчиком на лидера, поэтому до сих пор неизвестно, что конкретно обсуждалось.

Трамп заявляет, что не рассматривает вопрос снятия санкций с России и мог бы начать обдумывать этот вопрос только в случае шагов навстречу с российской стороны.

«CNN»