Россия назначила «выборы» в ОРДЛО на 11 ноября 2018 года

Такую информацию распространили информационные ресурсы оккупантов. В Украине проведение «выборов» в ОРДЛО прокомментировал экс-президент Кучма.

Проведение «выборов» на оккупированных территориях Донбасса может поставить под угрозу минский процесс. Об этом заявил экс-президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, передает «Интерфакс-Украина».

«Это решение полностью противоречит минским соглашениям. Это очень серьезный шаг, который может поставить крест на минском процессе», – сказал он.

Кучма добавил, что такое решение не могло быть принято без согласования с российской стороной. При этом, по его словам, фейковые выборы «не в интересах Украины, не в интересах России, не в интересах тех, кто участвует в минском процессе».

Экс-президент надеется, что это решение будет пересмотрено.

«Есть еще время, как быстро приняли, так быстро можно и отменить его», – сказал он.

В тоже время, российская оккупационная власть отдельных районов Донецкой и Луганской областей назначила выборы главарей «ДНР» и «ЛНР», а также так называемых «народных советов» на 11 ноября. Об этом говорится на сепаратистских информационных ресурсах, сообщает «Левый Берег».

Всего три недели назад российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Россия отложила «выборы» в ОРДЛО в виду отсутствия прямой необходимости в них, однако ситуация изменилась после убийства главаря «ДНР» Александра Захарченко, произошедшего 31 августа.

В итоге 7 сентября «народный совет ДНР» проголосовал за проведение выборов главаря «ДНР» и т.н. депутатов. Дата голосования – 11 ноября.

Аналогичное решение было принято в этот же день в Луганске.

Напомним, что пост №главы ЛНР» с ноября 2017 года занимает Леонид Пасечник, а «ДНР» с сегодняшнего дня возглавляет Денис Пушилин.

«Интерфакс-Украина»