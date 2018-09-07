Россия заставляют отчислять деньги на нужды РПЦ

В Ставропольском крае разгорается скандал. Сотрудников местной городской администрации заставляют перечислять «пожертвования» в адрес одной из епархий.

Сотрудников администрации Ставрополя заставляют подписывать заявление о перечислении пожертвований в адрес Читинской епархии Русской Православной церкви (РПЦ). Об этом сообщили в группе «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте», информирует «URA.Ru».

В опубликованном бланке содержится просьба удержать из зарплаты за август 2018 года деньги в размере однодневного оклада. Отчисления, согласно документу, предназначены для жителей Забайкальского края, пострадавших от наводнения летом этого года. Примечательно, что в заявлении указаны реквизиты Читинской епархии РПЦ. В соцсети отмечается, что вычет из зарплаты уже произведен, а документ якобы просят подписать «задним числом». В администрации Ставрополя пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Пользователей Сети возмутила эта ситуация. Одни отметили, что соответствующие документы якобы требуют подписывать в «добровольно-принудительном порядке». «Медленно, но верно – идем к церковной десятине», «Ништяк, решают проблемы за счет населения», – написали другие. Третьи напомнили, что «благотворительность – дело добровольное!». Однако нашлись и те, кто воспринял нововведение положительно: «Хоть как-то заставили администрацию помогать людям».

На поборы также жалуются и сами служители церкви. В 2017 году священник из Красноярского края Виктор Пасечнюк сообщил, что его убрали с должности настоятеля прихода храма после того, как он не сдал 150 тысяч рублей, напоминает. По словам священнослужителя, такую сумму с прихода, находящегося в селе с семью тысячами жителей, набрать невозможно.

В целом, во «встающей с колен» продолжают руководствоваться известной фразой премьера Медведева – «вы держитесь здесь», и вводят все новые поборы. В частности, сразу два российских министерства – культуры и финансов – рассматривают возможность введения в России туристического сбора, который будет включаться в стоимость проживания. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на представителей этих двух ведомств.

Размер сбора может быть установлен на уровне одного-двух процентов от стоимости проживания. Все средства будут идти в бюджет регионов. Пилотный проект может быть запущен в Санкт-Петербурге, после чего распространится на всю страну с 2020 года. С подобными предложениями уже выступал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. По его словам, введение сбора необходимо для реставрации памятников, ради которых в город приезжают туристы.

Сейчас в трех регионах России – Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях – уже действует курортный сбор. Его величина устанавливается самостоятельно субъектами РФ, но в 2018 году не может превышать 50 рублей в день с человека.

«URA.Ru»