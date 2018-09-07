Россиян убеждают, что Скрипали – только предлог, а цель – уничтожить Россию

С историей про Скрипалей есть один важный момент. Пропаганда объясняет, что Скрипали – это лишь предлог. Основная цель – уничтожение России и ее нацлидера Путина.

Что не было бы Скрипалей – придумали бы другую причину чтобы нас мочить. Об этом пишет редакция Telegram-канала «Apache-Dances». И тут очень важный момент. Кого мочат? Россию? Россиян?

Или российское правительство и конкретных лиц? Против кого направлены удары? Против лиц из ВПК, государственных чиновников, компаний занимающихся оружием? Или против кого-то ещё? Вот когда вам говорят, что вас мочат за Скрипалей, вы ощущаете родство с Путиным, с Володиным, с мэром и начильником ГАИ вашего города?

Вот это непонимание простых истин «кто они, а кто мы» оно на самом деле очень важно. Навык отделять мух от котлет в настоящий момент у масс отсутствует. Они не понимают, что мочат конкретных лиц, которые пытаются свою ответственность раскидать на всех остальных.

Хотя с другой стороны, если вы действительно ходили на выборы и голосовали за этих людей, если вы радовались «нашему» Крыму, поддерживали Донбасс, Сирию и т.д. – тогда вы конечно имеете духовное родство с тем же Путиным. На этом родство заканчивается.

Потому что он в шоколаде, а вы в говне. Впрочем, вы это заслуживаете. Хотя бы за ваш образ мышления. Тупость должна вознаграждаться по заслугам. Такие дела.

Telegram-канал «Apache-Dances»