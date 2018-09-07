Иркутский губернатор и убиенный спящий символ России. О «сенсациях» в российских масс-медиа

Глава Иркутской области Сергей Левченко намерен вернуть пятилетки и экономическое планирование. Это происходит на фоне большого скандала – губернатора обвиняют в жестоком отношении к животным – он застрелил спящего медведя в берлоге.

Делом заинтересовались правоохранительные органы. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что система региональной власти России требует серьезного ремонта.

Чуть ли не сенсация прилетела из Иркутска – в одном отдельно взятом регионе возрождается Советский Союз. Губернатор-коммунист Сергей Левченко возвращает госплан и пятилетки.

Хотя, если разобраться, броский заголовок сразу же тускнеет. Сам глава региона поясняет: возвращение в СССР невозможно, никто не собирается указывать предприятиям, в каком объеме, каких товаров, за какой срок произвести; речь идет о том, чтобы повысить эффективность экономики Иркутской области с помощью введения гибких налоговых режимов и адресных мер господдержки. Обозвать это можно как угодно – пятилетками, госпланом или модным термином «перспективное планирование».

Интересно другое: против губернатора – местная «Единая Россия» и региональный парламент, где у партии власти большинство.Конфликты исполнительной и законодательной власти сейчас большая редкость.

Пятилетки и госплан – не единственная новость из Иркутска. Самое обсуждаемое в области – губернаторская охота. Общественность негодует: Левченко застрелил медведя в берлоге. Мало того, что не пожалел косолапого, так еще и в Сеть выложил.

Пресс-служба главы администрации Иркутской области факт охоты подтвердила. Однако в сообщении отмечается, что речь идет не о безобидном зверьке – охотники ликвидировали опасного медведя-шатуна, а в берлогу его загнали собаки. Но не тут-то было: единороссы из местной Думы направили запрос в прокуратуру, и та нашла нарушения – материал передадут в следственные органы.

А здесь еще и госплан: с одной стороны – вроде бы смелый эксперимент, а с другой – нарушение федерального законодательства, где ни о каких госпланах не написано. Хотя что-то подсказывает: если бы единоросс убил медведя, уголовных дел бы не было – преподнесли бы как подвиг и спасение жителей от опасного зверя.

Сергей Левченко победил на губернаторских выборах в 2015 году – это сочли триумфом демократии. Какой-никакой оппозиционный кандидат, оставил не удел «Единую Россию» с административным ресурсом. Тем не менее, его правление не принесло золотые горы – нельзя сказать, что уровень жизни кардинально повысился, при том, что область богата ресурсами и другим добром. Все это тоже не добавляет уверенности в завтрашнем дне.

Что остается простому гражданину – что единоросс, что коммунист? Или в принципе не ходить на выборы? Видно, что-то не так в системе в целом – перезагрузка требуется.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»