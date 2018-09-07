«Диверсии украинского полковника «Хутор» в Крыму. О байках рассказываемых жителям ОРДЛО

Истерия и нагнетание обстановки на оккупированных территориях Донбасса продолжается. Теперь вопрос касается не только российских оккупационных анклавов на Востоке Укрины, но и Крыма.

Пропагандистам показалось мало баек о грядущем наступлении ВСУ и они решили переключиться на крайне болезненную для россиян тему – Крым. Об этом пишет на страницах «Деловой Столицы» Михаил Жирохов.

Все та же «пресс-служба МГБ ЛНР» заявила буквально следующее: «Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики получена оперативная информация о прибытии на границу с Крымом диверсионно-разведывательных групп СБУ, действовавших в Донбассе».

При этом в ход пошла древняя байка о диверсионной группе, которой руководит некий «начальник Департамента контрразведки СБУ» «полковник Сандурский Анатолий Викторович», якобы «известный под позывным «Хутор». Нет ничего удивительного, что этот фейк с радостью подхватили самые отъявленные российские пропагандисты – от телеканала «Звезда» до «Русской весны».

Вообще в последние полтора года для луганских оккупационных властей и их медийных марионеток «Хутор» стало таким же мемом как весной 2014 г. были автобусы с бандеровцами, которые вот-вот должны были приехать в Донецк и Луганск наводить порядок.

Напомним только некоторые наиболее яркие моменты.

В марте 2017 г. тогдашний «министр госбезопасности ЛНР», а ныне глава целой непризнанной республики Леонид Пасечник заявил, что за организацией убийств Михаила Толстых (более известного в определенных кругах как «Гиви») и главы «управления Народной милиции ЛНР» Олега Анащенко стоят служащие 8-го полка ВСУ.

Тогда непонятно к чему Пасечник добавил, что «в СБУ создан специальный отдел, который занимается непосредственно организацией диверсионно-террористической деятельности на территории республик и России. Начальник департамента контрразведки СБУ – полковник Сандурский Анатолий Викторович, позывной Хутор». Затем были попытки «пристегнуть» вездесущего «Хутора» и к теракту, в котором погиб другой полевой командир «ДНР» – «Моторола».

С адекватностью даже медийных лиц «республик» с каждым днем становится все хуже и хуже. Чего стоит, например, предложение товарища Пушилина (который представляет ОРДО на переговорах в Минске) на заседании совместной комиссии 5 сентября о том, что «школьное» перемирие необходимо дополнить специальной мерой контроля – запретом на диверсионную (!) и террористическую (!) деятельность, а также закрепить это предложение письменно».

Или, например, настойчивое предложение уже российской делегации начать расследование гибели Александра Захарченко специальной комиссией «под эгидой ОБСЕ». У европейцев это вызывало массу вопросов – в плане того, что расследование гибели гражданина Украины на территории Украины должно происходить исключительно силами местных правоохранительных органов. В этом плане, кстати, они сильно правы – после аннексии Крыма и войны на Донбассе наши законодатели так и не решились, что делать со статусом тех граждан Украины, которые открыто воюют против украинской армии или служат в силовых органах РФ, имея формально украинское гражданство.

Зато сделана попытка каким-то образом ограничить пребывание граждан РФ в Крыму. Речь идет о том, что 5 сентября Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 7017, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы гражданами страны-агрессора. «За» проголосовал 241 народный депутат.

Законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет за незаконное пересечение госграницы Украины россиянами (или лицами с другим гражданством в пользу РФ). В частности, речь идет о попадании на территорию Украины вне пунктов пропуска, без необходимых документов или с документами, содержащими недостоверные сведения. Если такое нарушение совершено повторно или группой лиц, ответственность ужесточается – лишение свободы от 3 до 5 лет. Самое суровое наказание предусматривается за описанное нарушение с применением оружия – лишение свободы до 8 лет. При этом на данный момент речи о перенесении этих норм закона на оккупированные территории Донбасса нет.

Возвращаясь к вбросам со стороны оккупационных марионеток о якобы украинских диверсантах, которые были переброшены в Крым, стоит отметить, что этот фейк появился очень вовремя. Сейчас российские оккупационные власти в Крыму очень нуждаются в какой-то «ударной» информации (а еще лучше каком-нить событии), которая была отвлекла от ситуации в Армянске, где масштабы техногенной катастрофы некоторые наблюдатели уже сравнивают со вторым Чернобылем.

Тем более, что тема «украинские диверсанты в Крыму» уже отработана на всех уровнях. Первые сообщения от ФСБ России о захватах бойцов из состава «диверсионно-террористической группы «Правого сектора» в оккупированном Крыму появились еще в конце мая 2014 г. После этого сообщения о задержаниях появлялись в местной прессе с завидной регулярностью – фактически любой человек, который по мнению властей был неблагонадежным, объявлялся украинским диверсантом.

Дошло до того, что в августе 2016 г. после перестрелки между бойцами отряда «Вымпел» ФСБ и местными оперативниками, в результате которой погиб подполковник Роман Каменев, была придумана героическая история с прорывом украинской диверсионной группы. И для подтверждения шизофренической версии были задержаны первые попавшие на глаза украинцы – Евгений Панов и Андрей Захтей. Последний впоследствии оказался пророссийским провокатором, который весной 2014 г. был одним из активистов «русской весны» на полуострове и в итоге он был отпущен якобы «за сотрудничество со следствием».

Панов хоть и служил по мобилизации в ВСУ, но в батальоне территориальной обороны (!) и не имел никакого отношения к Главному управлению разведки, как это уже два года пытаются доказать россияне. По всей видимости, очень близка к истине версия о том, что уроженец Энергодара Запорожской области просто приехал в оккупированный Крым отдыхать или по другим данным – работать.

Таким образом, с одной стороны – заявления о диверсантах явный вброс, с другой стороны – стоит внимательно присматриваться к ситуации в оккупированном Крыму, где «под шумок» могут совершить какой-то теракт и списать на Украину.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»