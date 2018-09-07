США обвинили Россию во вмешательстве в украинские выборы 2019 года

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс обвинил российское правительство во вмешательстве в украинские выборы 2019-о года. К методам вмешательства он относит «военное давление, убийства, кампании влияния и действия в киберсфере» для дестабилизации обстановки в этой стране.

Причиной таких решений с российской стороны Коутс считает необходимость для власти увеличить свою популярность среди народа, уменьшившуюся из-за экономической стагнации и санкций. Об этом пишет редакция Telegram-канала «Политота».

Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в ответ на это заявил, что это именно США, – а не Россия, – пытается дестабилизировать обстановку на Украине, а также оболгать, чтобы была причина ввести новые санкции, направленные на «недопущение бурного экономического развития РФ и политического влияния в мире». Видимо, он предполагает, что без введения санкций с 2014-о года российская экономика начала бы активно развиваться. Примерно об этом же рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Государственный департамент США несколько месяцев назад выступал с осуждениями постройки Крымского моста и, позже, использования Азовского моря и Керченского пролива. Причиной было то, что и Крым, и его территориальные воды по международному праву являются территорией Украины, и действия России в таком случае нарушают украинский суверенитет.

Также за три года после принятия Минских соглашений так и не было получено никакого результата: российские войска так и не были выведены с территории Украины, а восточные территории страны так и не получили особого статуса. Позиция США здесь неизменна: все условия Минских соглашений должны быть выполнены, однако, и Россия, и Украина, соглашаясь с ними на международном уровне, фактически ничего не делают для их имплементации.

Тем не менее, США поставит Украине вооружения на 250 миллионов долларов. Эти поставки вызовут еще большее противостояние между Россией с одной стороны и США с Украиной с другой.

Но обострение отношений и взаимные обвинения между Россией и США начались не только в отношении Украины и темы ближайших выборов. Президент США Дональд Трамп высказался против атаки Сирии, России и Ирана на Идлиб, последний крупный оплот сирийской вооруженной оппозиции, где проживают около трех миллионов человек.

Серьезным опасением в данном случае является возможное использование химического оружия против мирных жителей города. В то же время российская сторона считает, что Пентагон готовит провокацию против Башара Асада, чтобы снова нанести военные удары.

За последнее время отношения между США и Россией становятся только хуже, а каждый новый раунд санкций только ухудшает ситуацию. Текущая международная политика обеих стран в отношении друг друга направлена не на окончательную победу или хотя бы дипломатические договоренности, а на удовлетворение собственных граждан, показывая противостояние, которое хоть и не угрожает миру, но может вызывать страх за будущее и уж точно вызывает ухудшение положение не руководства, а рядовых граждан России.

Telegram-канал «Политота»