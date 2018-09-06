Франция, Германия, США и Канада поддержали британские обвинения России в отравлении Скрипалей

В совместном заявление четырех союзных Британии стран поддержаны выводы следствия и обвинения в адрес России в отравлении семьи Скриплей.

Франция, Германия, США и Канада поддержали выводы Великобритании о результатах расследования покушение на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Об этом говорится в совместном заявлении этих стран, опубликованном на сайте британского правительства.

В заявлении говорится, что лидеры стран «почти наверняка уверены», что двое подозреваемых в покушении служат в Главном управлении Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ).

Также они призвали Россию обеспечить полное раскрытие программы по разработке нервно-паралитического вещества «Новичок».

«Мы настоятельно призываем Россию обеспечить полное раскрытие своей программы «Новичок» Организации по запрещению химического оружия. И мы призываем тех, у кого есть информация о нападении в Солсбери 4 марта, а также о дальнейшем отравлении в Эймсбери, выступить перед властями Британии. Мы полностью уверены в британской оценке, что оба подозреваемых были офицерами российской военной разведки, известной как ГРУ, и что эта операция почти наверняка была одобрена на высшем правительственном уровне. Мы уже предприняли совместные действия для пресечения деятельности ГРУ путем самой крупной в истории коллективной высылки незаявленных сотрудников разведки», — говорится в заявлении.

Ранее Украина также заявила, что солидарна с Великобританией по поводу расследования «дела Скрипалей».

Напомним, бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на одной из скамеек в Солсбери в начале марта 2018 года. Они едва остались в живых, и их нынешнее местопребывание держится в тайне.

Лондон обвиняет Москву в организации покушения на Скрипалей. Москва категорически отвергает эти обвинения.

Организация по запрещению химоружия подтвердила выводы Великобритании об отравлении. При этом российские власти объяснений по «Новичку» так и не дали, но заявляли об «украинском следе» вещества, о том, что «Новичок» делали в Великобритании, США, Чехии и Швеции, а хранили в странах Балтии. Также в МИД РФ заявили, что британские власти «срежиссировали»» отравление.

5 сентября британская полиция назвала имена и показала фото подозреваемых в отравлении Скрипалей — граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В связи с появлением новых данных по делу, делегация Великобритании обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести заседание.

Пресс-служба правительства Великобритании