Кремль использует украинских политиков для борьбы против томоса, – Елисеев

Несмотря на появившуюся информацию, о том, что томос об автокефалии православной церкви – решенный вопрос, Россия не прекращает попыток борьбы против обретения томоса.

В Администрации президента сетуют, что отдельные украинские политики препятствуют созданию единой поместной православной церкви. Об этом заявил заместитель главы АП Константин Елисеев в интервью «BBC News Украина».

«По итогам контактов президента и последнего визита делегации Вселенского патриарха в Украину, есть понимание того, что решение о предоставлении Томоса необратимо. Другой вопрос – когда это произойдет», – говорит Елисеев.

Он отметил, что это дело требует объединения всей украинской власти и политиков.

«К сожалению, временные рамки иногда могут перенести не из-за Вселенского патриарха, который демонстрирует полную решимость и поддержку, а из-за украинских политиков. Они, преследуя политические избирательные цели, пытаются убедить отдельных патриархов в необходимости отложить Томос», – говорит замглавы АП.

Елисеев отметил, что Украина никогда не была так близко к получению решения о Томосе. С другой стороны, нужно осторожно относиться к заявлениям о временных рамках. Поскольку Москва задействовала мощнейшие рычаги противодействия.

«Для Кремля это вопрос жизни и смерти самой идеологии так называемого «Русского мира». Поэтому сегодня включились довольно мощные, в том числе финансовые, рычаги давления и влияния российской стороны на церковные инстанции», – говорит чиновник.

«Мы понимаем, что чем дальше в дате откладывается это решение, тем больше шансов у РФ противодействовать процессу… Но надо спокойно, взвешенно и в полном общественно-политическом единстве работать на ускорение сроков получения Томоса», – подчеркнул Елисеев.

«BBC News Украина»