Мы не хотим пролонгировать договор со страной-агрессором, – Порошенко

До конца сентября Украина официально уведомит Россию о нежелании пролонгировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Президент Петр Порошенко сообщил, что до 30 сентября Украина официально уведомит Россию о нежелании Украины пролонгировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Об этом он заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает «РБК-Украина».

Порошенко напомнил, что срок действия Договора истекает 31 марта 2019 года и, чтобы он не продлился автоматически, до 30 сентября Украина должна сообщить РФ о его прекращении.

«Мы не хотим пролонгировать договор со страной-агрессором. Это твердая и принципиальная позиция президента, правительства, парламента и украинского народа», – подчеркнул президент.

Порошенко также отметил, что Украина с 2014 года неоднократно убеждалась в том, что договоры с РФ ничего не значат.

«Договоры с Россией не стоят бумаги, на которой они написаны. Мы неоднократно, с 2014 года, и до этого, имели возможность в этом убедиться. Не важно касается ли это договоров о газе, или это касается условий компенсации санкций за выигранный нами арбитраж, иных договоров, начиная от международнопризнанных границ Украины и заканчивая договорами со словами, которые сегодня звучат как грубая насмешка над международным правом: о дружбе, сотрудничестве, партнерстве», – сказал Порошенко.

Напомним, с начала агрессии Украина и Россия приостановили или расторгли 44 договора.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет и с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В нем закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

В 2016 году представители МИДа говорили, что данный договор не денонсируют, поскольку он является доказательством в судах против России.

В 2018 году было принято решение не разрывать договор, а не продлевать его.

«РБК-Украина»