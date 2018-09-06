Россия учитывают влияние санкции при экономических прогнозах

Санкции будут учитываться при прогнозирование экономической ситуации в стране на ближайшие шесть лет. Учет санкции введен в России впервые с момента вступления в силу санкционных пакетов за оккупацию Крыма и Донбасса.

Российское Минэкономразвития заложило в свой макропрогноз на шесть лет сохранение санкций. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра Максима Орешкина.

При этом он уточнил, что речь идет о сохранении действующего уровня санкций. Возможность новых ограничений не рассматривалась.

«Если что-то будет меняться, конечно, всегда будем смотреть, но пока причин для какого-то серьезного изменения прогноза мы не видим», – отметил он.

Напомним, что Россия попала под международные санкции за свою агрессию против Украины, включающую незаконных захват Крыма и начало военных действий на территории Донецкой и Луганской областей.

«Интерфакс»