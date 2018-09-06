«Выбросы в атмосферу завода «Титан» стали причиной загрязнения воздуха в Крыму и на Херсонщине

К такому выводу пришла межведомственная рабочая группа в Украине, выяснявшая причины загрязнения воздух на Юге Херсонской области, на административной границе с Крымом.

Причиной негативного влияния крымского завода «Титан» на окружающую среду и здоровье людей являются ежедневные выбросы в атмосферу, а не кислотный накопитель, как сообщалось ранее. Об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Виктор Вакараш после ознакомления возглавляемой им делегации правительственной межведомственной рабочей группы с ситуацией, сложившейся в населенных пунктах Каланчацкого и Чаплинского районов Херсонщины, расположенных неподалеку от крымского завода «Титан», передает «Укринформ».

«На первый взгляд, причина не в накопителе. Главная причина – выбросы. Главная причина только в этом. Это однозначно не испарения с кислотного накопителя завода «Титан», – заявил Вакараш .

Чиновник отметил, что к такому выводу пришли украинские специалисты, которые посетили Херсонскую область.

По его словам, эксперты отобрали на этой территории пробы почв.

«Возможно, на понедельник-вторник мы будем иметь анализы отобранных почв, и тогда можно будет говорить, как оно повлияло на почвы», – добавил замминистра.

По словам главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, у комиссии правительства есть две версии, чем вызваны вредные выбросы в атмосферу на заводе «Титан».

«На сегодня две версии. Первая – то, что у них сменилось руководство завода, и есть человеческий фактор, и там еще корпоративный конфликт. И вторая версия – это то, что в воде, которую они качают из-под земли для нужд завода, пошла засоленность, и эта засоленность повлияла на фильтры, повлияла на запорное оборудование, которое сегодня фактически делает выбросы напрямую в атмосферу с превышением предельно допустимых норм по многим компонентам», – сказал Гордеев.

По его словам, эти две версии сейчас проверяются.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что выброс химических веществ на территории оккупированного Крыма случился из-за военных Вооруженных сил России, которые на учениях обстреляли отстойники отходов титанового и содового заводов.

Как сообщалось, на севере оккупированного Крыма в Армянске произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу. Из-за него образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев.

Украинские пограничники неподалеку от КПВВ «Чаплинка» зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе. Военнослужащие, которые патрулируют админграницу с Крымом в Херсонской области жаловались на головную боль, тошноту, першение во рту.

4 сентября оккупанты решили прекратить на две недели работу завода «Титан» в Армянске. Так называемый «глава республики» Сергей Аксенов также решил отправить из города всех детей школьного и дошкольного возраста.

Объясняется, что в городе превысила норму концентрация сернистого ангидрида.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в учреждения ООН с призывом обратить внимание на резкое ухудшение экологической ситуации в оккупированном РФ Крыму.

«Укринформ»