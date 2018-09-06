SERB – отряд ручных экстремистов быстрого реагирования

15 августа в Москве прошла акция «Марш матерей» – шествие от Пушкинской площади до здания Верховного суда России в поддержку детей, осужденных по делу «Нового величия». В мероприятии приняли участие более тысячи человек, что естественно побудило известных городских провокаторов из пропутинского движения SERB к активным действиям….

SERB (ранее известное как «Юго-восточный радикальный блок» SERB (South East Radical Block)) – прокремлевская экстремистская организация изначально действующая в Украине на территории Днепропетровска, Запорожья и Кривого Рога, способствавшая разжиганию войны и аннексии Крыма. С конца лета 2014 года активисты движения SERB и их лидер Игорь Бекетов (псевдоним Гоша Тарасевич) бежали из Украины, опасаясь уголовного преследования со стороны СБУ, об пишет редакция «База данных «Ответят за все».

На данный момент боевики находятся в розыске на территории Украины. С зимы 2014—2015 годов движение стало активно действовать в России, организовывая систематические нападения и провокации против российской оппозиции и представителей гражданского общества. Движением пользуется поддержкой официальных властей и правоохранительных органов РФ, по версии бывшего члена SERB Олега Чурсина, движение курировал сотрудник центра по противодействию экстремизму МВД майор Алексей Окопный, который был тоже замечен на акциях движения активистами «Солидарности». Сам Чурсин на момент своей активности в SERB был действующим майором полиции.

На «Марш матерей» провокаторы из движения SERB пришли с очевидным умыслом устроить потасовку и спровоцировать участников мирного шествия на конфликт с применением грубой физической силы.

Игорь Бекетов – родился 13 февраля 1977 в Днепропетровске.

Образование: Окончил Днепропетровское театральное училище в 1998 году, имеет диплом ВГИКа, в 2011 году прошел обучение в мастерской Ю. Назарова и Ю. Кары.

Профессия: актер. Стаж 30 лет. Работал в Днепропетровском театре, в Большом театре ГАБТ, на студии «Мосфильм». В основном снимается в сериалах и фильмах, где исполняет роли второго и третьего плана.

На данный момент лидер и непосредственный организатор экстремистского движения SERB. Проживает в Москве с 2014 года.

Страницы в социальных сетях: Вконтакте; Тарасевич в Facebook.

Телефонный номер: организации SERB +7 925– 327– 13– 13

Номер Яндекс Кошелька: 410012593930551

Номер карты Сбербанка: 6390-0238-9079-4005 29

Движение SERB

Официальные страницы SERB в социальных сетях: Вконтакте; Facebook; Youtube.

Участники движения:

Ален Исаев – «главный администратор» страницы SERB Вконтакте. Родился 18 апреля 1994 года в Алмате, Казахстан.

Образование: КазНУ им. аль-Фараби (бывш. КазГУ им. Кирова). Факультет международных отношений. Студент бакалавр.

Страницы в социальных сетях: Вконтакте; Facebook.

Юрий Есликовский – активист. Родился 19 ноября 1965 года в Барнауле.

Параллельно поддерживает прокремлевских сепаратистов ДНР и ЛНР, а также участвует в акциях провластного движения НОД.

Социальные сети – Вконтакте.

Станислав Давыдов – активист. Родился 30 июля. Проживает в Москве.

Образование: Школа №119 Санкт-Петербург, МГУ

Профессия: Вместе с сотрудником РИА новости Иваном Мамонтовым создал и ведет пропагандисткий проект Антинавальный | Против Навального | Навальный в социальной сети Вконтакте с общей численностью более 6800 подписчиков. Тот же проект, но под названием Navalny Pravda, они ведут в Facebook, Twitter, Яндекс.дзен, на Youtube-канале и в Telegram.

Социальные сети – Вконтакте.

Петр Рыбаков – родился 1 марта 1980 года. Проживает в Москве.

Образование: Молдавский государственный университет.

Профессия: Неизвестно.

Экстремист и провокатор, постоянный участник акций прямого действия движения SERB. 5 мая 2018 года на Пушкинской площади принимал участие в нападениях на рядовых граждан и представителей оппозиции.

Социальные сети: Вконтакте; Facebook.

Игорь Брюмель – родился 9 июля 1952 г. в Ростове-на-Дону. Проживает на данный момент в Москве. С 1974 жил в Замоскворечье: 1974-1978 гг. – Озерковская наб., д. 48/50, с 1978 г. – Пятницкая ул., д. 17.

Образование: 1974 г. – окончил Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры, факультет массовых видов спорта, специальность «тренер-преподаватель по легкой атлетике».

Профессия и политическая карьера:

1988-1991 гг. – член Народно-трудового союза (НТС).

В 1992 году принимал участие в боевых действиях в Приднестровье в составе Гвардии Приднестровской Молдавской Республики.

Участник обороны Верховного Совета РСФСР в сентябре-октябре 1993 года, командир инженерно-саперной роты полка им. Верховного Совета РСФСР, 3 октября 1993 г. был назначен представителем и.о. Президента А. Руцкого в Москворецком районе Москвы.

1992-1997 гг. – член Либерально-патриотической партии «Возрождение» (партия Андреевского флага), председатель Московской организации Либерально-патриотической партии «Возрождение», заместитель председателя партии.

1992-1996 гг. – ответственный редактор газеты «Российское возрождение», Москва.

С 2000 г. – индивидуальный предприниматель (полиграфическая и издательская деятельность).

С 2008 г. – член партии «Справедливая Россия».

4 марта 2012 г. – избран депутатом муниципального Собрания Замоскворечья по 5-мандатному избирательному округу № 1 (занял 1 место из 22) (c марта 2013 – депутат Совета депутатов).

10 сентября 2017 г. – на выборах в Совет депутатов Замоскворечья занял 12-е место из 33 в Пятимандатном округе № 1

На данный момент активный участник движения SERB, провокатор. Печально прославился своими агрессивными и неадекватными заявлениями, участием в многочисленных нападениях на представителей гражданского общества.

Социальные сети: Вконтакте; Facebook; Twitter.

Комментарий некого Игоря Гвардейцева отдельно примечателен – это вооруженный мужчина, предположительно принимавший участие в боевых действия на стороне прокремлевских сепаратистов на Востоке Украины, возможно имеющий отношение к карателям из ЧВК E.N.O.T. CORP.

Страница Игоря во Вконтакте.

Представители различных организаций прокремлевских боевиков и провокаторов находятся между собой в тесном контакте и координации, что представляет явную угрозу для жизни и здоровья граждан России и других стран.

Отдельно в рамках этого расследования важно упомянуть известного провокатора и экстремиста движения SERB Александра Викторовича Петрунько.

Александра Петрунько – родился 23 апреля 1969 года. Предположительно вырос в детдоме в городе Ростов-на-Дону. Проживал по адресу: Харьков, проспект Победы, д.66, кв.166

В январе 2009 г. арестован по подозрению в совершении преступления на Проспекте Людвига Свободы в Харькове.

Профессия:

По данным Znak.com, в 17 лет был внештатным сотрудником уголовного розыска в Первомайском районном отделении милиции Ростова-на-Дону во втором Орджоникидзевском поселке.

Работал в отделе образования администрации Дзержинского района г. Харьков.

Солдат гибридной войны:

Во время т.н. «Русской весны» Александр Петрунько был замечен в Харькове, где был одним из организаторов штурма здания областной администрации сторонниками создания «Харьковской народной республики». Участвовал в избиениях украинских гражданских активистов. С 2014 года называет себя лидером «Движения Юго-Восток». По ходу разрастания конфликта был переброшен кураторами из ФСБ в Россию. Принимает систематическое участие в нападениях и провокациях против оппозиционеров и представителей российского гражданского общества.

Именно этот человек напал на Алексея Навального 27 апреля 2017 года и облил зеленкой, в результате чего политик был доставлен в больницу с химическим ожогом глаза.

Александра Петрунько также участвовал в нападении на выставку «Без смущения. 2.0». 8 декабря, в первый день работы выставки Джека Стерджеса, мужчина, переодетый женщиной, облил фотографии жидкостью с неприятным запахом. Злоумышленник был задержан. Один из руководителей движения SERB Игорь Брумель заявил, что задержан Петрунько, который ранее был причастен к аналогичному инциденту: 25 сентября 2016 года облил фотографии Стерджеса мочой.

10 декабря активисты SERB ворвались в кинотеатр «Октябрь» в Москве, где проходил показ посвященного войне в Донбассе фильма «Полет пули», и распылили едкое пахучее вещество. Всего в связи с нападением были задержаны трое активистов SERB. Александр Петрунько тоже принимал участие в этом нападении и был задержан. По словам директора фестиваля, режиссера Виталия Манского, неизвестные звонили в дирекцию «Артдокфеста» и угрожали “вспороть живот и подвесить за ноги“.

5 мая на Пушкинской площади в Москве принимал активное участие в нападениях на участников всероссийской акции «Он нам не царь» вместе с представителями других парамилитарных прокремлевских формирований.

Телефон:+79857949984

Почта: sashko23170@rambler.ru

НОД и SERB напрямую связаны с пророссийскими движениями на Востоке Украины. По данным «Новой газеты» в 2017 году SERB пытался добиться финансирования со стороны «Союза добровольцев Донбасса» Александра Бородая и потому резко увеличил активность.

Активисты остались на балансе движения «Антимайдан», связанного с депутатом Госдумы от «Единой России» Дмитрием Саблиным, который в свою очередь с 5 апреля 2017 года возглавил Патриотическую платформу партии. Общая координация осуществляется на уровне кураторов из ФСБ и Администрации президента.

Наиболее оперативно на местах нападений всегда оказывались съемочные группы РЕН ТВ, заранее располагая информацией о готовящихся акциях террора.

РЕН ТВ входит в состав Национальной медиагруппы, которая контролируется банком «Россия» Юрия Ковальчука. Медиагруппе принадлежит 82% РЕН ТВ, а также 25% Первого канала и 72,4% Пятого канала. В апреле 2017 года стало известно, что НМГ объединит РЕН ТВ и Пятый канал, а также газету «Известия» в единый информационный центр.

Провокаторы и боевики SERB-ы не сидят сложа руки, буквально каждая рабочая неделя занята у них акциями прямого действия против представителей российского гражданского общества и оппозиции, так 21 августа они совершили нападение на офис «Открытой России».

В числе команды нападавших неразлучная тройка: Бекетов, Рыбаков, Брюмель. Органы правопорядка, любящие задерживать оппозиционеров за одиночные пикеты и возбуждать уголовные дела за посты и лайки в социальных сетях, бездействуют – не удивительно, курируемых МВД и ФСБ приказано не трогать на высоком уровне.

«База данных «Ответят за все»