Границы реванша смещаются каждый день, – Портников

Реваншисты каждый день пытаются расширять на несколько сантиметров границы реванша. Это на самом деле упорная работ по продвижению прокремлевской политики в Украине.

В самом начале нового политического сезона депутат Верховной Рады Украины от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий в выступлении на одном из пророссийских пропагандистских телеканалов рассказал о своем отдыхе в Крыму и повторил изъезженные штампы российской пропаганды о настроениях жителей оккупированных территорий, которые «ушли от Украины». Об этом пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

О том, что в Крыму Балицкий разговаривал с людьми, которые живут «под опекой» силовых структур авторитарного оккупационного режима – и потому не только боятся говорить правду, но и самой правды боятся – он нам, разумеется не сказал. С таким же успехом Балицкий мог бы пообщаться с жителями КНДР да и с самим собой в молодости, в Советском Союзе. Много правды бы узнал.

Могут сказать – ну и что же здесь такого? Балицкий и раньше отличался такими взглядами – на то он и депутат «Оппозиционного блока». В Крым он мог въехать через территорию Украины, законно – что он нарушил? К чему такие эмоции?

Но мы прекрасно понимаем, что когда депутат парламента страны, которая объявила Россию агрессором и возмущается поездкам чужих депутатов в Крым, спокойно отдыхает на оккупированной территории, это создает некую новую «нормальность». Это в очередной раз напоминает миру об опереточности украинской государственности – тут осуждаем, тут отдыхаем, тут играем, тут рыбу заворачиваем. И это именно то, чего добиваются реваншисты, когда каждый день отодвигают на несколько сантиметров границы реванша.

Самый важный вопрос – зачем они это делают? Действительно ли Медведчук с помощью своих интервью хочет придти к власти? В самом ли деле Портнов собирается с помощью громких деклараций о своем распоряжении одним из пропагандистских телерупоров реванша вернуться в Украину? В самом ли деле Балицкий рассчитывает, что его электорат после таких заявлений увеличится?

Не оглупляйте их. Мы имеем дело с людьми, которые знают, что делают. Задача Медведчука, Портнова, Балицкого – создать фон, на котором коллаборация будет выглядеть патриотизмом.

Это вчера двурушничеством выглядело молчание по поводу оккупации. Завтра «патриотом» будет считаться тот политик, кто просто не посещает Крым. Это вчера можно было говорить об аморальности подходов на пророссийские каналы. Завтра «патриотом» будет считаться тот, кто пойдет туда и «даст отпор» Медведчуку или Балицкому. А еще лучше – Портнову по скайпу! И это уже происходит.

Задача реваншистов – не власть, а размывание границ патриотизма, создание условий для избрания президентом страны очередного предателя в вышивание, для победы на парламентских выборах соглашательских популистских блоков. Они должны облегчить задачу сторонникам таких популистов и соглашателей жить в ладах с собственной совестью.

Нельзя избрать президентом Украины пророссийского кандидата. Но можно – кандидата, который будет выглядеть проукраинским на фоне откровенно пророссийских заявлений и намерений.

Украинская политическая элита, «олигархи» и крупные предприниматели, украинское общество, медиа, вчерашние активисты и воины уже готовы участвовать в этих очередных похоронах украинской государственности под задорный смех российских чекистов. И на их деньги.

Виталий Портников, «Espreso.TV»