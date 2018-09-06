«Вернутся к идее Новороссии». В России призывают продолжить военную операцию против Украины

В России не оставляют попыток реализовать свой кровавый проект «Новороссия». При этом упор делается именно на проведение военной операции по захвату и отторжению суверенной территории Украины вдоль черноморского побережья.

Такие позиции публично озвучивают российские «эксперты» Сергей Глазьев и Олег Матвейчев, не стесняясь призывать к открытой агрессии против Украины. Об этом, поддерживая авторов столь недвусмысленных высказываний, пишет в своем Telegram-канале «Православная политика» Всеволод Чаплин.

Сергей Глазьев считает стратегической ошибкой отказ от освобождения всей исторической «Новороссии» в 2014 году: «Мы должны были освободить весь Юго-Восток. Почему не освободили? Я думаю, это результат западной провокации. Западные лидеры дали понять нашему руководству, что они признают Крым российским. Но если будет Русская весна продолжаться дальше, и другие регионы будут присоединяться к России, будет мировая война. Это был блеф».

А Олег Матвейчев призывает воссоздать Новороссию уже сегодня: «Нужно сейчас проговорить о том, что мы признаем «ДНР» и «ЛНР», чтобы на следующей неделе собрались наши сенаторы, Государственная Дума, объявили об этом признании и сразу же нужно заключать договор о военной помощи, о сотрудничестве и заявить, что любые агрессивные действия со стороны Украины, любая провокация повлечет соответствующую реакцию с нашей стороны. Поскольку украинцы не обойдутся без провокаций, это можно будет рассматривать как «казус белли» и создавать Новороссию. Соответственно, ударами с воздуха при полной блокаде украинских сил».

Возникает вопрос: а кто и почему против? До сих пор боятся конфликта с Западом? Он может блефовать сколько угодно – но даже если решится на большую войну, мы получаем вечную жизнь, а они ад. Что терять? Надо, наконец, вспомнить самое лучшее деяние Императора Николая Александровича – вступление в Первую мировую войну. Оно показывает: честь и защита ближних – гораздо важнее земной жизни. Обратная логика глупа и чудовищна. Сегодня эту логику нужно совершенно отвергнуть.

Кстати, «автокефальный» вопрос Матвейчев понимает обостренно и предельно ясно: «Так называемый томос, который могут дать так называемой украинской церкви. Нужно сделать так, чтобы не было вообще субъекта, которому нужно давать его».

Всеволод Чаплин, Telegram-канал «Православная политика»