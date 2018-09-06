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Новости

В Украине будут сажать россиян за незаконное пересечение границы страны

Верховная Рада Украины
06 сентября 2018

Соответствующий законопроект был принят Верховной Радой в первом чтении сегодня. Незаконное пересечение границы российскими гражданами или иностранцами действующими в интересах страны-агрессора будет наказываться тюремным сроком.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7017, которым предлагается ввести уголовную ответственность для граждан страны-агрессора за незаконное пересечение государственной границы Украины. За соответствующее инициативу нардепов от БПП Ирины Луценко и Артура Герасимова проголосовал 241 народный избранник, сообщает информационный портал Верховной Рады Украины.

По словам Луценко, на пятый год войны в Украине до сих пор действует только административная ответственность для нарушителей госграницы.

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Так, документом предлагается установить уголовную ответственность за пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора.

Отмечается, что это касается лиц, которые намерены навредить национальным интересам Украины и пересекают границу любым способом вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска, но без соответствующих документов.

Сообщается, что такое деяние будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет.

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За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматриваться ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия – на срок от пяти до восьми лет.

В свою очередь председатель парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин призвал не поддерживать проект и отправить его на доработку, поскольку комитет имеет к нему ряд замечаний, сообщает «Украинская Правда».

В частности он пояснил, что в документе не ясно, что следует понимать под понятием «интересы агрессора», как будут наказываться люди, которые незаконно пересекают украинскую границу, но не являются гражданами государства-агрессора и прочее.

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Кроме того, нардеп от фракции «Батькивщина» Сергей Соболев отметил, что также неясно, какое наказание ожидает нарушителей, если они пересекут российско-украинскую границу, которую контролируют боевики на Донбассе, а дальше свободно будут передвигаться по Украине.

Луценко пообещала учесть все замечания, в том числе, прописать в законе уголовную ответственность за незаконное пересечение линии разграничения.

После этого депутаты большинством проголосовали за указанный законопроект.

Верховная Рада Украины

Tags: Верховная Рада, граница, закон, Россия, Украина

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