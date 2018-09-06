В Украине будут сажать россиян за незаконное пересечение границы страны

Соответствующий законопроект был принят Верховной Радой в первом чтении сегодня. Незаконное пересечение границы российскими гражданами или иностранцами действующими в интересах страны-агрессора будет наказываться тюремным сроком.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7017, которым предлагается ввести уголовную ответственность для граждан страны-агрессора за незаконное пересечение государственной границы Украины. За соответствующее инициативу нардепов от БПП Ирины Луценко и Артура Герасимова проголосовал 241 народный избранник, сообщает информационный портал Верховной Рады Украины.

По словам Луценко, на пятый год войны в Украине до сих пор действует только административная ответственность для нарушителей госграницы.

Так, документом предлагается установить уголовную ответственность за пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора.

Отмечается, что это касается лиц, которые намерены навредить национальным интересам Украины и пересекают границу любым способом вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска, но без соответствующих документов.

Сообщается, что такое деяние будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет.

За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматриваться ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия – на срок от пяти до восьми лет.

В свою очередь председатель парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин призвал не поддерживать проект и отправить его на доработку, поскольку комитет имеет к нему ряд замечаний, сообщает «Украинская Правда».

В частности он пояснил, что в документе не ясно, что следует понимать под понятием «интересы агрессора», как будут наказываться люди, которые незаконно пересекают украинскую границу, но не являются гражданами государства-агрессора и прочее.

Кроме того, нардеп от фракции «Батькивщина» Сергей Соболев отметил, что также неясно, какое наказание ожидает нарушителей, если они пересекут российско-украинскую границу, которую контролируют боевики на Донбассе, а дальше свободно будут передвигаться по Украине.

Луценко пообещала учесть все замечания, в том числе, прописать в законе уголовную ответственность за незаконное пересечение линии разграничения.

После этого депутаты большинством проголосовали за указанный законопроект.

Верховная Рада Украины